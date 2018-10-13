Yunanistan'daki Trafik Kazasında 10'u Göçmen 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Yunanistan’ın kuzeyinde göçmenleri taşıyan bir araç bir kamyonla çarpıştı olayda 11 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden 10 kişinin Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmenler oldukları sanılıyor. Polis hayatını kaybeden diğer kişinin de insan kaçakçısı şoför olduğunu açıkladı.
Polis kazaya karışan araçta, farklı bir araca ait plakanın takılı olduğunun tespit edildiğini ve aracın insan kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenildiğini açıkladı. Aracın polis kontrol noktasında durmadan yoluna devam ettiği belirtiyor ancak kazanın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmış değil.
Göçmenlerde artış
Polis kazanın sabaha karşı yerel saatle 5 civarında Kavala yakınlarında yaşandığını açıkladı. Göçmenleri taşıyan aracın Selanik’e gitmekteyken karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştığı ve iki aracın da alev aldığı ifade ediliyor. Göçmenlerin taşındığı araçta bulunan herkes hayatını kaybederken kamyonun sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yunan yetkililer son aylarda Türkiye sınırından kaçak göçmen girişlerinde artış olduğunu söylüyorlar. Göçmenlerin çoğunluğunun sığınma başvurusunda bulunmak üzere Selanik’e gittikleri belirtiliyor.
Öte yandan İspanya’da da deniz kuvvetleri Akdeniz’de kaybolan 17 göçmenden üçünün daha cesedine ulaştıklarını açıkladı.
Yetkililer Cebelitarık yakınlarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerden üçünün daha cesedine ulaştı. Deniz kuvvetleri alabora olan tekneden 36 kişiyi kurtarmayı başarmıştı. Kurtarılan göçmenler teknede 17 kişi daha olduğu bilgisini vermişti.
Cuma günü kurtarma ekipleri 15 tekneden 509 göçmen kurtarıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler de 2018 yılında İspanya yakınlarındaki karasularda 1783 göçmenden 337’sinin hayatını kaybettiğini diğerlerininse kurtarıldığını açıkladı.
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