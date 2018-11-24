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Yunanistan'daki yangında ölenler anısına hatıra ormanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi, geçtimiz yaz Yunanistan'daki yangında ölenler anısına bir hatıra ormanı oluşturdu.

Yunanistan'daki yangında ölenler anısına hatıra ormanı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar Belediyesi, geçtimiz yaz Yunanistan'daki yangında ölenler anısına bir hatıra ormanı oluşturdu. Belediye tarafından belirlenen alana, felakette ölen her bir Yunan vatandaşı için bir fidan dikildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Mati Attiki bölgesinde geçtiğimiz 23 Temmuz günü çıkan yangında 100 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler anısına Seferihisar'da bir hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikim töreni düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Paoulia ve çok sayıda vatandaşın katılıdığı törende 100 zeytin ağacı dikildi.
Törende konuşan Başkan Soyer, "Yunan halkı bizim komşumuz, kardeşimiz, aynı coğrafyayı paylaştığımız kader ortağımız. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi, yapabilseydik. Ama ne yazık ki bu büyük felaketi canımız yanarak takip edebildik. O gün ne yapabiliriz diye düşündük ve her vatandaşımızın anısına birer zeytin ağacı dikmeye karar verdik. Sağ olsun Sayın Başkonsolosumuz da bu davetimize olumlu cevap verdi, şimdi bu ağaçları beraber dikeceğiz. Zeytin ağacı görkemli, ölümsüz bir ağaçtır. Dilerim ki burası herkesin ziyaret ettiği bir ormana dönüşür. Acıyı, kederi, dostluğu paylaştığımız iki kardeş halkın da birlikteliği sonsuza dek, barış içerisinde sürer" dedi.
Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Paoulia ise, "Bu önemli, anlamlı, simgesel bir adımdır. Tanrının insana verdiği en değerli nimeti olan hayatını kaybeden her bir kişi için bir fidan. Yunanlar için bu yangın, ulusal bir felaketti. Sayın Soyer'e kalpten teşekkür ediyorum" diye konuştu. Geçmiş dönemde her iki ülkede yaşanan çeşitli felaketler karşısında toplumların birbirine yardım için gösterdiği çabaları da hatırlatan Paoulia, "Bugünkü adım gibi verdikleri desteğin ruhumuzda her zaman izleri kalacaktır. Her şeyden önce bu girişim, onları birbirine bağlayan şeylerin ayıranlardan daha çok olduğu iki komşu halkın bir arada barışçıl yaşam isteği ve dostluk mesajıdır. Yunan halkı adına, sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Yunanistan'daki yangında ölenler anısına hatıra ormanıYunanistan'daki yangında ölenler anısına hatıra ormanı

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