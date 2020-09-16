Yunanistan'dan 10 milyar euroluk silahlanma açıklaması

Ödemeler zamana yayılacak" dedi, ama rakam vermedi.Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ülkesinin hafta sonunda açıkladığı, savaş uçakları, fırkateyn, helikopter alımlarını da içeren dev silahlanma programıyla ilgili açıklama yaptı.

Alımlar için 10 milyar euro harcanacağı yönünde çıkan haberlere atfen konuşan Panagiotopulos, "Bu, 10 milyar euroluk bir alışveriş çılgınlığı değil. İyi hesaplanmış, öncelikleri belirlenmiş, ihtyaçlarımızı azami ölçüde karşılayacak akıllı adımlar serisi" diye konuştu.

"Çok seçici olmak zorundayız. Bunu limitsiz bir şekilde yapmayacağız. Zamana yayacağız" diyen Panagiotopulos, Yunan milli savunma sanayisi için havacılık ve tersaneler dahil olmak üzere "potansiyel stratejik partnerlerle" müzakereler yürütüldüğünü de belirtti. Yunan Savunma Bakanı, alımların Yunanistan'a maliyetinin ne olacağı ile ilgili bilgi ise vermedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Cumartesi günü ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklamış, ancak programın maliyetiyle ilgili rakam telaffuz etmemişti.