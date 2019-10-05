Yunanistan'dan ABD'li Bakana Türkiye Şikayeti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Amerika’dan Türkiye’yi Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda uyarmasını istedi.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Atina’da ağırlayan Yunanistan Başbakanı, Pompeo’yla görüşmesinde, Türkiye’nin Kıbrıs adası karasularında yaptığı sondajların, Kıbrıs’ın egemenliğine yönelik ağır bir ihlal olduğunu söyledi.
Mitsotakis, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya “Amerika’nın da Akdeniz’in güneyinde önemli çıkarları söz konusu. Kıbrıs sadece kendi haklarının savunulmasını istemiyor, uluslararası hukukun işletilmesini istiyor. Amerika’nın bölgede daha yapıcı ve verimli bir işbirliği ortamının oluşması konusunda olumlu katkısını bekliyorum“ dedi.
Pompeo Kıbrıs'a değinmedi
Yunan Başbakanı’nın açıklamalarına karşın Amerika Dışişleri Bakanı açıklamasında doğrudan Kıbrıs konusunda değinmedi. Pompeo, “Bugün Amerika ve Yunanistan arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar güçlü. Yunanistan’ın bu noktada istikrar konusunda bir dayanak noktası olması adına birlikte çalışabiliriz“ diye konuştu.
Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini Kıbrıs’ın güneyindeki bölgeye sondaj çalışmaları yapması için göndermesi üzerine bölgede tansiyon son iki gündür yeniden yükselmişti.
Öte yandan Pompeo’nun Yunanistan ziyareti sırasında Amerika Büyükelçiliği binası yakınlarında protesto yürüyüşü düzenleyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.
Protestolar Amerika’nın 1967 ve 1974 yılları arasında Yunanistan’daki cunta yönetimine Amerika’nın destek vermesinin yıldönümü dolayısıyla düzenlendi.
Amerika ve Yunanistan arasındaki savunma anlaşmalarını protesto eden bir başka grup da şehrin ünlü Syntagma meydanında “Katil Amerika“ sloganları atarak gösteri düzenlediler.
Göstericiler ellerinde “Pompeo evine dön“ ve “Amerika-Yunanistan anlaşmasına hayır“ pankartları taşıdılar.
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