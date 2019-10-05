Yunanistan'dan ABD'li Bakana Türkiye Şikayeti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Amerika’dan Türkiye’yi Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda uyarmasını istedi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Atina’da ağırlayan Yunanistan Başbakanı, Pompeo’yla görüşmesinde, Türkiye’nin Kıbrıs adası karasularında yaptığı sondajların, Kıbrıs’ın egemenliğine yönelik ağır bir ihlal olduğunu söyledi.

Mitsotakis, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya “Amerika’nın da Akdeniz’in güneyinde önemli çıkarları söz konusu. Kıbrıs sadece kendi haklarının savunulmasını istemiyor, uluslararası hukukun işletilmesini istiyor. Amerika’nın bölgede daha yapıcı ve verimli bir işbirliği ortamının oluşması konusunda olumlu katkısını bekliyorum“ dedi.

Pompeo Kıbrıs'a değinmedi

Yunan Başbakanı’nın açıklamalarına karşın Amerika Dışişleri Bakanı açıklamasında doğrudan Kıbrıs konusunda değinmedi. Pompeo, “Bugün Amerika ve Yunanistan arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar güçlü. Yunanistan’ın bu noktada istikrar konusunda bir dayanak noktası olması adına birlikte çalışabiliriz“ diye konuştu.