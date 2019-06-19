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Yunanistan’dan geldi AKADEMA ile tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, açık ve uzaktan öğrenmedeki 37 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle hayata geçirdiği AKADEMA ile isteyen herkese bulunduğu yerden öğrenme imkanı sunmanın gururunu yaşıyor.Yunanistan’ın Gümülcine kentinden gelerek 17 Haziran Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen törene katılan Sema Amet de aldığı iki eğitimi başarı ile tamamlayarak bitirme belgesini aldı.

Yunanistan’dan geldi AKADEMA ile tanıştı

Anadolu Üniversitesi, açık ve uzaktan öğrenmedeki 37 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle hayata geçirdiği AKADEMA ile isteyen herkese bulunduğu yerden öğrenme imkanı sunmanın gururunu yaşıyor.
Yunanistan’ın Gümülcine kentinden gelerek 17 Haziran Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen törene katılan Sema Amet de aldığı iki eğitimi başarı ile tamamlayarak bitirme belgesini aldı. Doğal Eczane ve Temel İlk Yardım Bilgisi eğitimlerini tamamlayan Sema Amet, “AKADEMA’yla, Yunanistan’dan tanıtım gezisi için Anadolu Üniversitesi’ne geldiğim dönemde tanışmıştım. Bu gezi esnasında bizlere AKADEMA ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuştu. Bu tanıtımların da ilgimi çekmesi nedeniyle eğitimlere katılma kararı verdim. Aynı zamanda bu eğitimlerin, lise öğrenimim sonrasında devam etmeyi düşündüğüm tıp alanındaki öğrenim kariyerime de katkı sağlayacağını düşündüm. Bu program kapsamında aldığım eğitimler, sağlık alanına giriş öncesinde de benim için bir ön hazırlık oldu” dedi
“AKADEMA her yerden bilgi imkânı sağlıyor”
AKADEMA’nın sağladığı olanaklara da değinen Amet, “AKADEMA, eğitim alanlar açısından oldukça kullanışlı bir platform. Özellikle hazırlanan uygulamalı videolar, eğitimlerin verimli geçmesi açısından önemliydi. Platform ayrıca bünyesinde bulundurduğu program sayısı bakımından da her bireyin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir niteliğe sahip. Bence AKADEMA’nın sunduğu fırsatlardan herkes yararlanmalı. Özellikle de lise öğrencilerine, gelecekteki mesleklerini tanımaları açısından bu programdan faydalanmalarını tavsiye ediyorum.”

Yunanistan’dan geldi AKADEMA ile tanıştı

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