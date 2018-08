Yunanistan'dan gelen soydaş gence, Edirne'de babasının böbreği nakledildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- YUNANİSTAN'ın Gümülcine kentinde yaşayan ve böbrek yetmezliği bulunan Emre Sali Hasan (21), Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde babasından nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Batı Trakya'da yaşayan soydaşlar, geçici Türk vatandaşlığı statüsünde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık hizmeti alıyor. Yunanistan'ın Gümülcine kentinde böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 2 yıldır diyalize giren Batı Trakyalı Emre Sali Hasan'a, babası Cemali Hasan (48) böbreğini bağışladı. Kontrollerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakil Ünitesi'nde, Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu'nun yaptığı başarılı operasyonla, Emre Sali Hasan'a babası Cemali Hasan'ın böbreği nakledildi.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle üniversitede tıp öğrenimine ara verdiğini anlatan Emre Sali Hasan, "Babam böbreğini verdi, çok mutluyum. Yaklaşık 2 yıldır diyaliz makinesine bağlı olarak yaşıyordum. Babam sağ olsun böbreğini bana vererek eski sağlığıma kavuşmamı sağladı. Burada imkanlar çok iyi. Yunanistan'da sağlık problemlerim nedeniyle okuluma ara vermiştim. Doktor olmak istiyordum, diyaliz makinesine bağlı olduğumdan dolayı geçtiğimiz yıllarda olamadım. Ama döndüğümde tekrar doktor olmayı deneyeceğim" dedi.

'BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM'

Yunanistan'da çiftçilik yapan Cemali Hasan da oğluna böbreğini vermek için bir an bile düşünmediğini belirterek, "Oğlum Emre 2 yıldır böbrek hastası. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, bize böyle bir imkan verince biz de Edirne'ye geldik. Burada oğlum eski sağlığına kavuştu. Çok mutluyum" diye konuştu.

SAĞLIK HİZMETİ İÇİN GEÇİCİ VATANDAŞLIK VERİLİYOR

Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu, Balkan ülkelerinde yaşayıp Türkiye'de tedavi olacak soydaşlara hükümetin çıkardığı yasa ile geçici vatandaşlık verildiğini söyledi. Bu uygulama sayesinde Emre Sali Hasan'a böbrek naklinin yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Sağıroğlu, "Yaklaşık 8 gün önce nakil yaptık. Ameliyat çok başarılı geçti. Emre'yi yarın taburcu edeceğiz. Hükümetimizin sağladığı bu imkan Emre'yi sağlığına kavuşturdu. Hükümetimizin çıkardığı yasayla geçici Türk vatandaşlığı alan soydaşlar, bundan yararlanarak sağlık hizmeti alabiliyorlar" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, başta sınır komşusu Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere, Romanya, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlara sağlık hizmeti veriliyor.