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Yunanistan’dan ‘Göçmen Gözaltı Merkezleri’ İnşasını Hızlandırma Sözü 

10.02.2020 20:52 | Son Güncelleme

Yunanistan hükümeti, Ege Denizi’ndeki adalarda kurulan mülteci kamplarındaki aşırı kalabalıklaşmaya karşı protestoların ve tepkilerin daha da artması nedeniyle, yeni ‘gözaltı merkezlerinin’ kurulması için gereken çalışmaları hızlandıracağı sözünü verdi

Yunanistan’dan ‘Göçmen Gözaltı Merkezleri’ İnşasını Hızlandırma Sözü 

Yunanistan hükümeti, Ege Denizi’ndeki adalarda kurulan mülteci kamplarındaki aşırı kalabalıklaşmaya karşı protestoların ve tepkilerin daha da artması nedeniyle, yeni ‘gözaltı merkezlerinin’ kurulması için gereken çalışmaları hızlandıracağı sözünü verdi.

Yetkililer Midilli (Lesbos), Sakız (Chios) ve Sisam (Samos) adalarında bunun için yeni arsa satın alacaklarını, İstanköy (Kos) ve Leros adalarındaki devlet arazilerinde de gözaltı merkezleri oluşturma planlarını hayata geçireceklerini belirtti.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Yönetim, şu an anarşik bir durumda olan tesisleri kapatarak, kontrol altında ve kapalı tesisler açma kararı aldı” diye konuştu.

Midilli Adası’ndaki kampta sığınma başvurularıyla ilgili işlemlerin tamamlanmasını bekleyen mülteciler, geçen hafta kamptaki yaşam koşullarını protesto etmişti. Ada sakinleriyse söz konusu kamp ve tesislerin tamamen kapatılması talebiyle sokaklara dökülmüştü.

Petsas, ‘gözaltı merkezi’ niteliğinde olacak yeni tesislerde sığınmacı başvurularının sonuçlarını bekleyenlerin yanı sıra suça karışan göçmenlerin de tutulacağını belirtti. Petsas’ın verdiği bilgiye göre, yeni tesisler geceleri kapalı tutulacak ve giriş çıkışlar tüm gün kontrol altında olacak.

Özellikle 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye üzerinden Yunanistan’a, çeşitli ülkelerden gelen yüz binlerce sığınmacı akın etmişti.

Göçmenlere karşı, bir önceki solcu Syriza hükümetinden daha katı politikalar yürüten Yeni Demokrasi Partisi idaresindeki hükümet, göçmen sığınmacı talepleriyle ilgili başvuru süreçlerini kolaylaştıracağı iddiasıyla yeni uygulamalar getirdi. Türkiye’den Yunan adalarına gelen göçmen akınının önüne geçebilmek için Ege Denizi’nde bir bariyer oluşturulması fikri de yine Yeni Demokrasi hükümeti tarafından ortaya atıldı.

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