Yunanistan’dan ‘Göçmen Gözaltı Merkezleri’ İnşasını Hızlandırma Sözü 

Yunanistan hükümeti, Ege Denizi’ndeki adalarda kurulan mülteci kamplarındaki aşırı kalabalıklaşmaya karşı protestoların ve tepkilerin daha da artması nedeniyle, yeni ‘gözaltı merkezlerinin’ kurulması için gereken çalışmaları hızlandıracağı sözünü verdi.

Yetkililer Midilli (Lesbos), Sakız (Chios) ve Sisam (Samos) adalarında bunun için yeni arsa satın alacaklarını, İstanköy (Kos) ve Leros adalarındaki devlet arazilerinde de gözaltı merkezleri oluşturma planlarını hayata geçireceklerini belirtti.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Yönetim, şu an anarşik bir durumda olan tesisleri kapatarak, kontrol altında ve kapalı tesisler açma kararı aldı” diye konuştu.

Midilli Adası’ndaki kampta sığınma başvurularıyla ilgili işlemlerin tamamlanmasını bekleyen mülteciler, geçen hafta kamptaki yaşam koşullarını protesto etmişti. Ada sakinleriyse söz konusu kamp ve tesislerin tamamen kapatılması talebiyle sokaklara dökülmüştü.

Petsas, ‘gözaltı merkezi’ niteliğinde olacak yeni tesislerde sığınmacı başvurularının sonuçlarını bekleyenlerin yanı sıra suça karışan göçmenlerin de tutulacağını belirtti. Petsas’ın verdiği bilgiye göre, yeni tesisler geceleri kapalı tutulacak ve giriş çıkışlar tüm gün kontrol altında olacak.