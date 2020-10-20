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Yunanistan'dan Gümrük Birliği girişimi

20.10.2020 13:26 | Son Güncelleme

Yunanistan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının tamamen askıya alınması için AB Komisyonu nezdinde girişimde bulundu.

Yunanistan'dan Gümrük Birliği girişimi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınması için girişimde bulundu.

Yunan resmi haber ajansı ANA, Dendias'ın AB Komisyonu'nun Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'ye bir mektup yazdığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Dendias mektupta Türkiye'nin provokasyonlarını sürdürdüğünü belirterek "Komisyon, Türkiye'nin AB'ye karşı süregelen yasa dışı tavırlarını tasvip etmediğinin göstergesi olarak Gümrük Birliği anlaşmasının tamamen askıya alınmasını düşünmelidir" ifadesini kullandı.

Dendias, Türkiye'nin önceden kestirilemeyen gümrük vergileri ile yasal ve diğer önlemleri yürürlüğe sokmak suretiyle Gümrük Birliği anlaşmasını tek taraflı olarak ihlal etmeye devam ettiğini belirterek AB Komisyonu'ndan derhal ek önlemler almasını talep etti.

Türkiye'ye karşı diplomatik kampanya

Yunan Kathimerini gazetesi dün akşam yayımladığı haberinde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yoğun bir diplomatik kampanya başlatmaya hazırlandığını yazmış, bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Polikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de bulunduğu üst düzey isimlere "Türkiye'nin saldırgan tavırlarıyla ilgili" mektuplar göndereceğini bildirmişti.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Yunan Dışişleri Bakanlığının "Türkiye'nin Yunan deniz yetki alanlarındaki faaliyetleri" nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) de resmi şikayette bulunacağı kaydedilmişti.

DW,AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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