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Yunanistan’dan Libya hamlesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 13:32 | Son Güncelleme

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma imzalayan Libya’nın Atina Büyükelçisini ülkeden sınır dışı etme kararı aldı.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından yapılan açıklamada, Libya’nın Atina Büyükelçisi Mohamed Younis Menfi’nin sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma imzalayan Libya’nın Atina Büyükelçisini ülkeden sınır dışı etme kararı aldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından yapılan açıklamada, Libya’nın Atina Büyükelçisi Mohamed Younis Menfi’nin sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu. Kararın, 27 Kasım’da Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ve iki ülke arasındaki deniz sınırını belirleyen anlaşmadan dolayı alındığı belirtildi. Dendias söz konusu anlaşmayı "uluslararası hukuku açıkça ihlal" olarak nitelendirirken, Libya Büyükelçisi Mohamed Younis Menfi’nin ülkeyi terk etmesi için 72 saati olduğunu ifade etti.

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