HABER

Yunanistan'dan "Makedonya" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias: - "Ben anlaşmanın mecliste onaylanacağına inanıyorum" - "Komşu ülkedeki anayasal değişikliklerin tamamlanmasının ocak ortasını bulacağını düşünüyorum. Ondan sonra da anlaşma ve Makedonya'nın NATO üyeliği Yunan Meclisine gelecek" - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Bu tarihi anlaşma uygulanacak çünkü iki halkın yakınlaşmasının yanı sıra bölgede istikrara da katkı sağlayacak"

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesinin Makedonya ile isim sorununa ilişkin yaptığı anlaşmanın Yunan Meclisinden geçeceğine inandığını söyledi.

Kocias, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile başkent Atina'daki görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Anlaşmayı "tarihi fırsat" olarak niteleyen Kocias, bunun Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kocias, Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenecek referandumda anlaşmanın destek kazanacağına emin olduğunu dile getirerek, "Komşu ülkedeki anayasal değişikliklerin tamamlanmasının ocak ortasını bulacağını düşünüyorum. Ondan sonra da anlaşma ve Makedonya'nın NATO üyeliği Yunan Meclisine gelecek." dedi.

Partisi SYRIZA'nın yanı sıra anlaşmanın bazı muhalafet partileri ve milletvekillerinin de desteğini alacağına işaret eden Kocias, "Ben anlaşmanın mecliste onaylanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Maas da anlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Anlaşma, bölgenin yanı sıra Avrupa'nın da güvenliğine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın herkesi memnun etmese de sorumlu bir siyasetin ürünü olduğunu kaydeden Maas, "Bu tarihi anlaşma uygulanacak çünkü iki halkın yakınlaşmasının yanı sıra bölgede istikrara da katkı sağlayacak." diye konuştu.

- İsim sorunu ve çözüm anlaşması

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, 17 Haziran'da imzalanmıştı. Anlaşmada ayrıca, Makedon dili ve vatandaşların hüviyetinin tanımlanması için maddeler yer alıyor.

Anlaşmanın Makedonya Meclisinden geçmesinin ardından Makedon halkı, referandum için 30 Eylül'de sandık başına gidecek.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığının kırılması açısından anlaşmanın uygulanmasına büyük destek veriyor.

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor. Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise anlaşmaya karşı çıkıyor ve sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı görülüyor.

Yunanistan'da hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, anlaşmanın meclise gelmesi halinde hükümete desteklerini çekeceklerini açıklamıştı.

PARTNERRoma’da nikâh Boğaz’da düğünRoma’da nikâh Boğaz’da düğün
Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları
Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas isim sorunu Makedonya Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

İlginizi Çekebilir

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

Ortalama 120 yıl yaşıyorlar! Hunza Türkleri'nin gizemli hayatı

Ortalama 120 yıl yaşıyorlar! Hunza Türkleri'nin gizemli hayatı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı

Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.