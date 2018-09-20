Maas da anlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Anlaşma, bölgenin yanı sıra Avrupa'nın da güvenliğine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Partisi SYRIZA'nın yanı sıra anlaşmanın bazı muhalafet partileri ve milletvekillerinin de desteğini alacağına işaret eden Kocias, "Ben anlaşmanın mecliste onaylanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kocias, Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenecek referandumda anlaşmanın destek kazanacağına emin olduğunu dile getirerek, "Komşu ülkedeki anayasal değişikliklerin tamamlanmasının ocak ortasını bulacağını düşünüyorum. Ondan sonra da anlaşma ve Makedonya'nın NATO üyeliği Yunan Meclisine gelecek." dedi.

Anlaşmayı "tarihi fırsat" olarak niteleyen Kocias, bunun Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesinin Makedonya ile isim sorununa ilişkin yaptığı anlaşmanın Yunan Meclisinden geçeceğine inandığını söyledi.

Anlaşmanın herkesi memnun etmese de sorumlu bir siyasetin ürünü olduğunu kaydeden Maas, "Bu tarihi anlaşma uygulanacak çünkü iki halkın yakınlaşmasının yanı sıra bölgede istikrara da katkı sağlayacak." diye konuştu.

- İsim sorunu ve çözüm anlaşması

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, 17 Haziran'da imzalanmıştı. Anlaşmada ayrıca, Makedon dili ve vatandaşların hüviyetinin tanımlanması için maddeler yer alıyor.

Anlaşmanın Makedonya Meclisinden geçmesinin ardından Makedon halkı, referandum için 30 Eylül'de sandık başına gidecek.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığının kırılması açısından anlaşmanın uygulanmasına büyük destek veriyor.

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.