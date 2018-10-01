Yunanistan'dan Makedonya referandumu açıklaması

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığından, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik istişare referandumunun sonucuyla ilgili, "çelişkili" değerlendirmesi geldi.

Bakanlık açıklamasında, Yunanistan'ın komşu ülke halkının tercihine saygı duyacağı belirtildi.

Referandum sonucunun "çelişkili" olarak nitelendiği açıklamada, "Yeterli katılım olmadan ezici bir 'evet' çoğunluğu. Komşu ülke halkının geniş bir kesimi anlaşmaya destek verdi. Ancak, önemli bir kısmı da şüpheyle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Makedonya'daki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, (Yunanistan), Prespa Anlaşması'na bağlı kalacaktır." denildi.

Bakanlık açıklamasında, milliyetçilik, yalan haber ile bağnazlık ve şüphe ikliminin anlaşmanın faydalarının değerlendirilmesine izin vermediği vurgulanarak, işbirliği ve demokratik diyaloğa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Prespa Anlaşması'nın olumlu momentumunun korunması için, istisnasız tüm tarafların itidalli adımlar atmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.