HABER

Yunanistan'dan Makedonya referandumu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 02:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Yeterli katılım olmadan ezici bir 'evet' çoğunluğu. Komşu ülke halkının geniş bir kesimi anlaşmaya destek verdi. Ancak, önemli bir kısmı da şüpheyle karşıladı" - "(Yunanistan), Prespa Anlaşmasına bağlı kalacaktır"

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığından, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik istişare referandumunun sonucuyla ilgili, "çelişkili" değerlendirmesi geldi.

Bakanlık açıklamasında, Yunanistan'ın komşu ülke halkının tercihine saygı duyacağı belirtildi.

Referandum sonucunun "çelişkili" olarak nitelendiği açıklamada, "Yeterli katılım olmadan ezici bir 'evet' çoğunluğu. Komşu ülke halkının geniş bir kesimi anlaşmaya destek verdi. Ancak, önemli bir kısmı da şüpheyle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Makedonya'daki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, (Yunanistan), Prespa Anlaşması'na bağlı kalacaktır." denildi.

Bakanlık açıklamasında, milliyetçilik, yalan haber ile bağnazlık ve şüphe ikliminin anlaşmanın faydalarının değerlendirilmesine izin vermediği vurgulanarak, işbirliği ve demokratik diyaloğa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Prespa Anlaşması'nın olumlu momentumunun korunması için, istisnasız tüm tarafların itidalli adımlar atmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Çipras'tan Zaev'e telefon

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Çipras'ın Zaev'i anlaşmanın uygulanmasındaki kararlılık ve cesaretinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Yunan hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos ise sosyal medya hesabından referanduma katılıma ilişkin açıklamada bulundu.

Kammenos, komşu ülkede halkın çoğunluğunun katılım göstermediğine dikkati çekerek, referandum sonucunun geçersiz olduğunu savundu.

- Katılım oranı düşük kaldı

Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumunda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltilmişti.

Makedonya'daki referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının oy kullanması gerekirken, bu oran yaklaşık yüzde 36'da kalmıştı. Sandıktan ise yüzde 91 civarında "evet" oyu çıkmıştı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 24 yorumuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 24 yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le arasında geçen diyaloğu anlattı: Bizim grup smaller olurCumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le arasında geçen diyaloğu anlattı: Bizim grup smaller olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Makedonya referandum Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 24 yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 24 yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le arasında geçen diyaloğu anlattı: Bizim grup smaller olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le arasında geçen diyaloğu anlattı: Bizim grup smaller olur

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.