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Yunanistan’dan Meriç kıyısına yeni tel örgü

17.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

Yunanistan, Türkiye ile sınır konumundaki Meriç Nehri boyunca 27 kilometrelik yeni bir tel örgü inşaatına başladı.

Yunanistan’dan Meriç kıyısına yeni tel örgü

Yunanistan Meriç Nehri boyunca 27 kilometrelik yeni bir tel örgü inşasına başladı. Projenin durumunu yerinde incelemek için Ferecik'e giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, burada devlet televizyonu ERT'ye açıklamalarda bulundu. Mitsotakis inşaatın "sınır güvenliğini sağlamak ve Meriç halkının kendini daha güvende hissetmesi için" gerekli olduğunu söyledi.

Maliyeti yaklaşık 62 milyon 900 bin euro olan çelik tel örgü dikenli tel ile birlikte 5 metre yüksekliğinde 27 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında tel örgünün yanı sıra Yunan ordusu tarafından kullanılmak üzere 8 adet gözetleme kulesi de inşa edilecek. Nisan 2021'de tamamlanması hedeflenen projenin dört inşaat firmasından oluşan bir konsorsiyum tarafından üstlenildiği belirtildi. Üç bölümden oluşacak tel örgünün inşaatına nehrin sığlaştığı Ferecik'te başlandı. Mitsotakis ayrıca bölgede 400 sınır muhafızının da görevlendirileceğini de söyledi.

Meriç Nehri'nin kuzeyindeki Yunanistan ile Türkiye arasındaki Kapıkule/Kastanies geçişi boyunca halihazırda 11 kilometre uzunluğunda bir tel örgü bulunuyor.

Şubat ayında yaşanan kriz

Türkiye ile Yunanistan arasında bir sığınmacı krizi yaşanmıştı. Ankara 28 Şubat tarihinde sınır kapılarını Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara açmıştı. Kapıların açılması üzerine binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına yığılmıştı. Pazarkule Sınır Kapısı’na yönelen göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin set çekmesi üzerine Yunanistan'a geçiş yapamamış ve iki ülke arasındaki tampon bölgede kalmıştı. Sınırda yaşanan olaylar Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa Birliği arasında krize neden olmuştu.

DW, dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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