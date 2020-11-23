Yunanistan’dan nezaketsizlik

Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait A470 borda numaralı ‘Aliakmon’ savaş gemisi, Ege Denizine doğru yol aldı.

Marmara Denizinden saat 7.30’da Çanakkale Boğazına giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait A470 borda numaralı ‘Aliakmon’ savaş gemisi, Nara Burnunu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerine gelen ve Türk Bayrağı çekmeden boğazdan geçen Yunan Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Yunan savaş gemisi, Ege Denizine doğru yol aldı.

