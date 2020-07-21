Yunanistan'dan Papa'ya Ayasofya çağrısı

Türkiye'nin Ayasofya’nın ibadete açma kararına Yunanistan’ın tepkisi sürüyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Papa Françeşko'ya Ayasofya tartışmasında devreye girmesi ve uluslararası ağırlığını koyması çağrısında bulundu. Yunan basınında çıkan haberlerde, Sakelaropulu'nun Papa ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Papa'ya Türkiye’nin kararından vazgeçirilmesi ve Ayasofya'nın tekrar müze haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yunan basınına göre, Papa Françesko da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının siyasi olduğu konusunda Yunan Cumhurbaşkanı'nın görüşlerine katıldığını belirtti. Papa Françesko'nun konumu el verdiğince Ayasofya’nın tekrar müze haline getirilmesi için çalışacağını söylediği de aktarıldı.

