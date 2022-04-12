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Yunanistan’dan Rus Doğalgazına Bağımlılığı Azaltma Planı

12.04.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için doğalgaz arama faaliyetlerini arttıracağını belirtti ve son 20 yıldaki ilk sondaj denemesini 2023’ün sonunda yapacağını açıkladı

Yunanistan’dan Rus Doğalgazına Bağımlılığı Azaltma Planı

Yunanistan Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için doğalgaz arama faaliyetlerini arttıracağını belirtti ve son 20 yıldaki ilk sondaj denemesini 2023’ün sonunda yapacağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Avrupa’ya doğalgaz tedariki kaygıları fiyatların artmasına neden oldu. Bu durum Avrupa Birliği’ni bu yıl Rusya’dan aldığı doğalgazı üçte iki oranında azaltmanın yollarını aramaya itti. AB Rusya’dan doğalgaz ithal etmeyi 2027’e kadar tamamen terk etmeyi umuyor.

Yıllık enerji ihtiyacının yüzde 40’ını Rus doğalgazından temin eden Yunanistan, yenilenebilir enerji kaynakları üretimini arttırırken, doğalgazı geçiş süreci yakıtı olarak görüyor, petrolü de az miktarda üretiyordu.

Ancak son yıllarda ham petrol fiyatının düşük seyretmesi, yeşil enerjiye geçiş ve siyasi irade eksikliği arama planlarının durmasına neden oldu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ülkenin doğalgaz üreticisi olma hedefi olduğunu ve Avrupa doğalgazının depolanması ve nakli için de bir merkez olma arzusu olduğunu bildirdi.

Miçotakis, ‘‘Ülkenin ulusal enerji kaynaklarının araştırılmasının hızlandırılması, şanslıysak ve doğalgaz kaynaklarımız varsa, enerji bağımsızlığımızı ve enerji güvenliğimizi arttıracaktır’’ diye konuştu.

Miçotakis, doğalgaz ve enerji sektörü yöneticileriyle yaptığı toplantıda Yunanistan’ın bu plan değişikliğinin yeşil enerji ve karbon emisyonunu AB’nin iklim hedefleriyle uyumlu olarak 2030’a kadar yüzde 50 azaltma hedefini gölgelemeyeceğini söyledi.

Miçotakis, ‘‘Bu yalnızca aynı hedefe yönelik alternatif bir yol’’ diyerek potansiyel doğalgaz rezervi göstergelerinin hükümeti bu konuda ümitlendirdiğini belirtti.

Yunanistan’daki tek petrol üreticisi Energean’ın COE’su Mathios Rigas şirketin ülkenin batısındaki bir kara blokunda son 22 yılda ilk kez bir deneme sondajı yapacağını açıkladı.

Ülkenin doğalgaz dairesi tarafından yapılan sunumda 2023 yılının Mart ayına kadar Yunanistan’ın batısında ve Girit Adası açıklarında biri karada ve beşi denizde olmak üzere doğalgaz kaynaklarının tespiti için ilk tur sismik araştırmaların tamamlanmak istendiği belirtildi.

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Yunanistan
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