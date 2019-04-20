Yunanistan’dan Savunma Bakanı Akar’ın açıklamalarına cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Genimatas, Savunma bakanı Hulusi Akarın bugün yapmış olduğu adaların silahsızlandırılmış olması gerekliliği ile ilgili açıklamaya cevap verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Genimatas, "Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyduğunu belirtiyor ise o zaman uluslararası hukuka da olduğu gibi saygı duymayı öğrenmeli ve kendisine göre keyfi şekilde yorumlamamalı. Türkiye gerginliği azaltmak için ve güveni arttırmak için çalışmalı ve sürekli tahriklerden vazgeçmelidir. Türkiye’nin bu tür meseleleri ortaya çıkarması, özellikle bir ülkenin uluslararası hukuktan hakkını kullanması konusunda o ülkeyi savaş ilet tehdit etmesi, Yunanistan ile ilişkilere bağdaşmaz. Çünkü Yunanistan demokratik bir Avrupa ülkesidir ve tüm komşuları ile iyi ilişkiler istemektedir’’ açıklamasında bulundu.



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