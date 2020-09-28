Yunanistan'dan STK çalışanlarına casusluk suçlaması

Şahıslar insan kaçakçılarıyla işbirliği ve casuslukla suçlanıyor.Yunan polisi Midilli Adası'nda sığınmacılara yardım kuruluşlarında çalışan toplam 35 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Söz konusu kişilerin Yunan sahil güvenlik birimlerinin yerini ve sığınmacı teknelerinin Midilli Adası'na yanaşabileceği noktaları insan kaçakçılarıyla paylaştığı ileri sürülüyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir polis yetkilisi "Savcının ön soruşturması yolda. Karışan kişileri tespit ettik" dedi. Yunan polisi soruşturmanın aylardır sürdüğünü, istihbarat teşkilatı ve terörle mücadele ekiplerinin de soruşturmaya dahil olduğunu açıkladı.

Suçlanan kişilerin insan kaçakçılarına en geç haziran ayı başından bu yana yardım ettikleri düşünülüyor. Sığınmacı teknelerinin yanaşacağı kıyıların coğrafi koordinatlarının şifreli mesajlaşma ağları üzerinden Türk kıyılarındaki toplanma noktalarına iletildiği iddia ediliyor.

Suçlanan kişilerin dört farklı sivil toplum kuruluşunda görev yaptığı ileri sürülüyor. Bu kuruluşların adı açıklanmazken yabancı kökenli oldukları ve üyeleri arasında Almanya, Avusturya, Norveç, İsviçre ve Bulgaristan vatandaşlarının bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis hükümetin birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaptığını ancak "yasadışı faaliyetler" içinde olan sivil toplum kuruluşlarına hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi.

dpa, Reuters / EC, BK

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