HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan’dan turizme 400 milyon euroluk ek destek

Yunanistan’dan turizme 400 milyon euroluk ek destek

17.05.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın nedeniyle turizm sektöründe zor günler geçiren Yunanistan’da Maliye Bakanı Staikouras, 400 milyon eurodan fazla ek mali yardım yapılacağını açıkladı.

Yunanistan’dan turizme 400 milyon euroluk ek destek

Yunanistan’da koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerin başında bulunan turizm sektörüne 400 milyon eurodan fazla ek mali yardım yapılacağı açıklandı.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras bir radyo programında yaptığı açıklamada, “turizm için hedefli bir destek planı olacak” diyerek bu destek planının “400 milyon eurodan fazla” tutarında olacağını söyledi. Bakan, destek paketi ile ilgili detayların, netleştikten sonra hükümet tarafından açıklanacağını ifade etti.

Yunanistan, pandemiye bağlı olarak getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla Cuma günü itibarıyla ülkeye turist kabul etmeye başladı. Yunanistan, gelirlerinin yaklaşık beşte birini turizm sektöründen sağlıyor.

Hükümet, aralarında turizm sektörünün de bulunduğu farklı sektörlerdeki işletme ve çalışanlara yardımlarda bulunuyor.

Yunanistan’da 375 binden fazla kişi koronavirüse bağlı Covid-19’a yakalanırken, 11 binden fazla kişi ise bu hastalıktan hayatını kaybetti.

Reuters,DW / DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Diş hekimi taciz iddiasıyla darp edilmişti! Görüntüler ortaya çıktıDiş hekimi taciz iddiasıyla darp edilmişti! Görüntüler ortaya çıktı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

AK Parti'den 'Ben aşılıyım’ videosuna tepki

AK Parti'den 'Ben aşılıyım’ videosuna tepki

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.