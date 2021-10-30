Yunanistan’dan Türk Bandıralı Gemiye Kurtarma Operasyonu

Yunanistan, yaklaşık 400 göçmeni taşıyan Türk bandıralı bir kargo gemisine kurtarma operasyonu düzenlediğini açıkladı. Yunan yetkililer Türkiye’den yola çıktığı belirtilen gemiyi Ankara’nın geri kabul etmesini talep etti.

Göçmenleri taşıyan yük gemisinin Girit Adası açıklarında yardım sinyali gönderdiği belirtildi.

Yunanistan sahil güvenliğinden kurtarma operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, yolcuların geminin Türkiye’den yola çıktığını söyledikleri ve operasyonun Doğu Akdeniz’de düzenlenen en büyük arama-kurtarma operasyonlarından biri olduğu belirtildi.

“Geminin Türkiye’ye geri kabul edilmesini istedik”

Reuters haber ajansına konuşan ancak adını vermeyen Yunanistan Göç Bakanlığı'ndan bir yetkili, geminin şu anda uluslararası sularda seyir halinde olduğunu ve Yunanistan Gemi Trafiği Bakanlığı’nın Türkiye’den geminin Türkiye’ye geri kabul edilmesini istediğini söyledi.

Yunan yetkili, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'nın konunun çözümü için Türk yetkililerle ve AB Komisyonu ile temasa geçtiğini belirtti.

Yunan yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada geminin limana doğru götürüldüğünü söylemiş ancak ayrıntı vermemişti. Gemideki yolcuların uyrukları ise açıklanmadı.

Salı günü 4 göçmen hayatını kaybetmişti

Yunanistan Türkiye’den gelen sığınmacıların Avrupa Birliği’ne geçişte kullandığı ana rotalardan biri.

Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısı, Avrupa Birliği ve Ankara’nın göçmenlerin Yunanistan’a geçmesinin engellenmesi konusunda anlaşma sağladığı 2016 yılından bu yana önemli ölçüde azaldı.

2015 yılında çoğu Suriyeli yaklaşık 1 milyon kişi Türkiye’ye yakın Yunan adalarına geçerek, Avrupa Birliği topraklarına ulaştı.

Afganistan’ın Taleban’ın kontrolüne geçtiği Ağustos ayından bu yana çok sayıda AB ülkesi yeniden göçmen krizi yaşanmasından endişe ediyor.

Geçtiğimiz Salı günü Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen 27 göçmeni taşıyan bir tekne Sakız Adası açıklarında batmış, 3'ü çocuk 4 göçmen hayatını kaybetmişti.

