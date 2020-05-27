Yunanistan’dan Türk sınırına takviye polis

Buna göre, sınıra 400 polis daha gönderilmesi planlanıyor.Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim yaratan konuların başında gelen sığınmacı krizinde Yunan tarafından bir adım geldi.

Yunanistan Türkiye sınırındaki sığınmacı sorunu ile mücadele kapsamında Meriç nehrinin kuzey doğusuna 400 polis daha göndermeyi planlıyor. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Meriç Nehri bölgesinin kuzeydoğusuna önlem olarak 400 polisin gönderileceğini belirtti.

Türk hükümetinin Şubat ayında İdlib'de Türk birliklerine yapılan saldırı sonrasında sınır kapılarından geçişin engellenmeyeceğini duyurması üzerine binlerce kişi Yunanistan sınırına yığılmıştı.

Yunanistan sınırında ortaya çıkan sığınmacı krizi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex sınırdaki birimlerini artırmıştı. Sınır bölgesinde polis ve sığınmacılar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Yeni sığınmacı akını beklentisi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Atina'da "sınırlarda tekrar baskının artacağını" tahmin ettiklerini dile getirdi.