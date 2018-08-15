Yunan Savunma Bakanı Kammenos, askerlerin serbest kalmasının, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmasını umduğunu belirtti.Türkiye'de Mart ayından bu yana tutuklu olan ve "askeri casusluğa teşebbüs" suçundan yargılanan Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, Salı günkü tahliye kararının ardından Yunanistan'a döndü.

Başbakanlık jetiyle Yunanistan'a götürülen Mitretodis ve Kouklazis Selanik havalimanında askeri törenle karşılandı. Askerleri karşılayanlar arasında ailelerinin yanı sıra üst düzey Yunan yetkililer de vardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Katrougalos, "Bu, sevinç dolu bir gün. Ailelerinin sevincini paylaşıyoruz" dedi. Askerlerden Mitretodis ise, "Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, askerlerin serbest bırakılmasının, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmasını umduğunu belirtti. ERT televizyonuna konuşan Kammenos, "Uluslararası hukuka saygı gösterdiğimiz sürece, haklarımızın yararına barış içinde yaşayabiliriz" ifadesini kullandı.