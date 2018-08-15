HABER

Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilerde "yeni sayfa" vurgusu

15.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye ettiği iki Yunan askeri ülkelerine döndü.

Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilerde "yeni sayfa" vurgusu

Yunan Savunma Bakanı Kammenos, askerlerin serbest kalmasının, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmasını umduğunu belirtti.Türkiye'de Mart ayından bu yana tutuklu olan ve "askeri casusluğa teşebbüs" suçundan yargılanan Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, Salı günkü tahliye kararının ardından Yunanistan'a döndü.

Başbakanlık jetiyle Yunanistan'a götürülen Mitretodis ve Kouklazis Selanik havalimanında askeri törenle karşılandı. Askerleri karşılayanlar arasında ailelerinin yanı sıra üst düzey Yunan yetkililer de vardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Katrougalos, "Bu, sevinç dolu bir gün. Ailelerinin sevincini paylaşıyoruz" dedi. Askerlerden Mitretodis ise, "Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, askerlerin serbest bırakılmasının, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmasını umduğunu belirtti. ERT televizyonuna konuşan Kammenos, "Uluslararası hukuka saygı gösterdiğimiz sürece, haklarımızın yararına barış içinde yaşayabiliriz" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras da Salı günü kararın ardından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin "dostluk, iyi komşuluk ve bölgedeki istikrara katkıda bulunacağını" söylemişti.

İlişkileri daha da germişti

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies sınır karakolunda görev yapan Mitretodis ile Kouklazis, 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti. Sınır askerlerince gözaltına alınan Mitretodis ve Kouklazis, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve Meriç Nehri yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

Ege'deki hava sahası ihtilafı ve Kıbrıs sorunu yüzünden uzun yıllardır iki ülke arasında devam eden gerginlik, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askerin Türkiye'ye iade edilmemesi ve Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerin serbest bırakılmaması nedeniyle daha da yükselmişti.

Edirne 2'inci Sulh Ceza Hakimliği dünkü duruşmada, iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Mitretodis ve Kouklazis'in avukatı Selin Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ihlali nedeniyle tutuklu bulunan askerlerin, tutukluluk süreleri göz önüne alınarak savcılık talebiyle tahliye edildiklerini belirtti.

Avrupa Birliği de askerlerin durumuna ilişkin endişelerini dile getirmiş ve Mitretodis ve Kouklazis'in serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu.

DW,AFP,dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkek için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkek için!
Türkiye’den ABD’ye Yeni Misillemede iPhone Yer AlmadıTürkiye’den ABD’ye Yeni Misillemede iPhone Yer Almadı
ABD'de bir ilk! Trans birey vali adayı olduABD'de bir ilk! Trans birey vali adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İlginizi Çekebilir

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu

Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

ABD'de 11 yaşındaki çocuk seçim sistemini hackledi

ABD'de 11 yaşındaki çocuk seçim sistemini hackledi

ABD'de bir ilk! Trans birey vali adayı oldu

ABD'de bir ilk! Trans birey vali adayı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.