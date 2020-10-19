Yunanistan’dan Türkiye Sınırındaki Duvarı Genişletme Planı

Türkiye-Yunanistan sınırının büyük kısmını oluşturan Meriç Nehri boyunca yapılacak yeni duvarın inşası ve mevcut duvarın sağlamlaştırılması için dört Yunan inşaat şirketi belirlendi.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de deniz sınırları konusunda da anlaşmazlık yaşanıyor. Anlaşmazlık tarafların bölgedeki askeri varlıklarını tehlikeli bir boyutta arttırmalarına yol açmış ve bu durum bölgede çatışmaya ilişkin endişeleri tırmandırmıştı.

Bu yıl içinde, Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa Birliği’ne ulaşmasını engellemeyeceğini açıklaması üzerine onbinlerce kişinin Yunanistan’a geçmeye çalışmasının ardından, Yunanistan-Türkiye sınırında gerginlik yaşanmıştı.

Yunan hükümetinin sözcüsü Stelios Petsas Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 10 kilometre uzunluğundaki duvara 26 kilometrelik bir kısmın daha ekleneceğini belirtti. 74 milyon dolarlık projenin Nisan ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Yunanistan hükümeti, göçmenlerin kitlesel bir şekilde sınırı geçmeye çalışabilecekleri endişesiyle Türkiye ile kuzeydoğu sınırındaki duvarı genişletme planlarını tamamladığını açıkladı.

Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, duvar çinko kaplı çelik borular ve beton bloklarla inşa edilecek.

Başbakan Kriyakos Miçotakis, yeni duvarın deneme amaçlı olarak yerleştirilmesinin ardından Cumartesi günü sınır bölgesini ziyaret etti.

Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmenlerin sayısında bu yıl pandemi ve sınırda yaşanan gerginliğin ardından güvenliğin artırılması sebebiyle keskin bir düşüş yaşanmıştı.

Türkiye Yunanistan’ı Ege Denizi’nin doğusundaki adalara ulaşan göçmenleri yasa dışı bir şekilde zorla geri göndermekle suçlamış, Yunanistan ise bu suçlamayı reddetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre, çoğu Suriyeli 4 milyon mülteci barındıran Türkiye dünya çapında en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.

