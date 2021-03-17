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Yunanistan'dan Türkiye'ye 1500 göçmeni geri alma çağrısı

17.03.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'dan Türkiye'ye 1500 göçmeni geri alma çağrısı

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, AB ile imzalalan mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye yaklaşık bin 500 göçmeni geri alma çağrısında bulundu.

Yunanistan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci mutabakatı çerçevesinde bir iyi niyet göstergesi olarak Türkiye'nin yaklaşık bin 500 göçmeni geri almasını talep etti. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, korunma hakkı olmayan göçmenleri de kabul ederek, Ankara'nın 2016 yılında kabul edilen mutabakat çerçevesinde "iş birliğine hazır olduğunu" gösterebileceğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Mitarakis, "Türkiye bu mutakabat çerçevesinde bazı yükümlülükleri kabul etti, aynısını AB de kabul etti. Her iki tarafın da bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçan yüz binlerce göçmenin 2015'te Avrupa'ya gitmesinin ardından, sığınmacı akınına bir çözüm olarak Türkiye ile AB arasında mülteci mutabakatı imzalanmıştı. Mutabakat, Ankara'nın Yunan adalarına yasa dışı yollardan giden bütün göçmenleri geri kabul etmesini ve göçmenleri yasa dışı yollardan Avrupa'ya taşıyan çetelere karşı önlemler almasını öngörüyordu. Buna karşılık AB de Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların bakımı için 6 milyar euro mali destek sağlamasıyı taahhüt etmişti.

Mutabakat Yunanistan'a geçişleri büyük ölçüde azalttı

Mülteci mutabakatının imzalanmasının ardından, Yunanistan'a giden göçmenlerin sayısında ciddi bir düşüş olduğu belirtiliyor. 2015 yılında Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçen göçmen sayısı 856 bin iken, 2017'de bu sayı 30 bin olarak kaydedilmişti. Geçen yıl ise koronavirüs salgınının da etkisiyle Yunan adalarına giden göçmen sayısı yaklaşık 10 bin oldu.

AB ile yapılan mülteci mutabakatını defalarca feshetme tehdidinde bulunan Türkiye ise mutabakatın "yenilenmesini" istiyor. AFP'ye konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, 2016 yılında imzalanan mutabakatın "yenilenmesinin" bütün tarafların "çıkarına" olacağını söyledi. Yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli göçmenin yaşadığı Türkiye'nin üzerindeki yükün Avrupa ile "adil bir şekilde" paylaştırılması gerektiğini belirten Kaymakçı, Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği anlaşmasının revize edilmesi ve vize serbestisi konularında verdiği sözleri tutmasını talep etti.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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