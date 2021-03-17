Yunanistan'dan Türkiye'ye 1500 göçmeni geri alma çağrısı

Yunanistan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci mutabakatı çerçevesinde bir iyi niyet göstergesi olarak Türkiye'nin yaklaşık bin 500 göçmeni geri almasını talep etti. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, korunma hakkı olmayan göçmenleri de kabul ederek, Ankara'nın 2016 yılında kabul edilen mutabakat çerçevesinde "iş birliğine hazır olduğunu" gösterebileceğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Mitarakis, "Türkiye bu mutakabat çerçevesinde bazı yükümlülükleri kabul etti, aynısını AB de kabul etti. Her iki tarafın da bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçan yüz binlerce göçmenin 2015'te Avrupa'ya gitmesinin ardından, sığınmacı akınına bir çözüm olarak Türkiye ile AB arasında mülteci mutabakatı imzalanmıştı. Mutabakat, Ankara'nın Yunan adalarına yasa dışı yollardan giden bütün göçmenleri geri kabul etmesini ve göçmenleri yasa dışı yollardan Avrupa'ya taşıyan çetelere karşı önlemler almasını öngörüyordu. Buna karşılık AB de Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların bakımı için 6 milyar euro mali destek sağlamasıyı taahhüt etmişti.