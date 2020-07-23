Yunanistan’dan Türkiye’ye egemenlik hakları uyarısı

ABD de Türkiye’ye faaliyetlerini durdurması çağrısı yaptı.Yunanistan ile Türkiye arasında doğal kaynak arama faaliyetleri üzerinden yaşanan kıta sahanlığı gerginliği devam ediyor. Gerginlikle ilgili Atina'dan Ankara'ya bir uyarı daha geldi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz, Yunanistan’ın egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini ve egemenlik haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağını bütün taraflara altını çizerek duyuruyor” diye konuştu.

ABD Büyükelçisinden Türkiye’ye çağrı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Atina Büyükelçisi Geoffrey Pratt da Perşembe günü bir açıklama yaparak, “Washington ve Avrupa’dan verilen mesajı yinelemek istiyorum ve Türk makamlarının Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Kıbrıs’ın yetki iddia ettiği alanlarda doğal kaynak arama planları gibi gerginlik yaratan faaliyetlerini durdurması yönünde çağrıda bulunuyorum”dedi.

Bir NATO tatbikatında yer alacak ABD askerleriyle teçhizatları Yunanistan’ın Dedeağaç Limanında karşılarken konuşan ABD Büyükelçisi Pratt, Doğu Akdeniz’in "karışık bir stratejik alan" olduğunu belirtti. Pratt, "Bölgedeki arkadaş ve müttefiklerimizin doğal kaynak mevzusuna sürdürülebilir enerji güvenliği ve ortaklaşa ekonomik refah sağlayan bir işbirliği oluşturma ışığında bakmalarını istiyoruz. Tek yönlü provokatif eylemler bu hedefe aykırıdır" diye konuştu.