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Yunanistan’dan Türkiye’ye egemenlik hakları uyarısı

23.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Yunanistan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarının egemenliğini ihlal ettiğini, bunu engellemek için "ne gerekiyorsa yapacaklarını" açıkladı.

Yunanistan’dan Türkiye’ye egemenlik hakları uyarısı

ABD de Türkiye’ye faaliyetlerini durdurması çağrısı yaptı.Yunanistan ile Türkiye arasında doğal kaynak arama faaliyetleri üzerinden yaşanan kıta sahanlığı gerginliği devam ediyor. Gerginlikle ilgili Atina'dan Ankara'ya bir uyarı daha geldi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz, Yunanistan’ın egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini ve egemenlik haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağını bütün taraflara altını çizerek duyuruyor” diye konuştu.

ABD Büyükelçisinden Türkiye’ye çağrı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Atina Büyükelçisi Geoffrey Pratt da Perşembe günü bir açıklama yaparak, “Washington ve Avrupa’dan verilen mesajı yinelemek istiyorum ve Türk makamlarının Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Kıbrıs’ın yetki iddia ettiği alanlarda doğal kaynak arama planları gibi gerginlik yaratan faaliyetlerini durdurması yönünde çağrıda bulunuyorum”dedi.

Bir NATO tatbikatında yer alacak ABD askerleriyle teçhizatları Yunanistan’ın Dedeağaç Limanında karşılarken konuşan ABD Büyükelçisi Pratt, Doğu Akdeniz’in "karışık bir stratejik alan" olduğunu belirtti. Pratt, "Bölgedeki arkadaş ve müttefiklerimizin doğal kaynak mevzusuna sürdürülebilir enerji güvenliği ve ortaklaşa ekonomik refah sağlayan bir işbirliği oluşturma ışığında bakmalarını istiyoruz. Tek yönlü provokatif eylemler bu hedefe aykırıdır" diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı tartışması

Kıta sahanlığı tartışması Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır ihtilaf yaratan bir konu. Türkiye’nin iki yıldır Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmaları yürütmesi iki ülke arasında dönem dönem gerginliğe neden oluyor.

En son Türkiye Salı günü denizcilere duyuru yayınlayarak Yunanistan’a ait Meis adasının güney ve doğusunda Oruç Reis isimli gemiyle sismik araştırma yapacağını bildirmişti. Bunun üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiği ve egemenlik haklarını ihlal ettiği uyarısında bulunmuştu.

Bölgeye hem Türk hem de Yunan savaş gemileri intikal ederken, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Perşembe günü Antalya Limanı açıklarında beklediği kaydedildi. Denizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hazırlık olarak deniz tabanının sismik incelemesinin yapılması gerekiyor.

AP,DHA/DÇÜ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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