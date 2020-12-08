Yunanistan'dan Türkiye'ye insan kaçakçılığı suçlaması

Bakan, AB'ye şikayet mektubu gönderdiklerini bildirdi.Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, bugün başkent Atina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kaçakçıların Somalili sığınmacıları toplayarak kasıtlı olarak Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiğine dair "güvenilir" bilgilere sahip olduklarını söyledi.

1 Kasım'dan bu yana Midilli adasına gelen 214 sığınmacıdan 142'sinin Somalili olmasının kuşku uyandırdığını belirten Mitarakis, Somali'de "Türkiye'ye git ve üniversite oku" kampanyaları yapıldığı ve başvuran Somalililere Türkiye'nin vize verdiğine dair kanıtların olduğunu söyledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da danışmanlık yapan Türklerin de bin 300 ila bin 500 euro karşısında bu kişilerin Türkiye'ye giriş yapma işlemlerine yardımcı olduğunu kaydeden Mitarakis, ayrıca mültecilere yardım kuruluşlarının da bu kişilerin Türkiye'ye uçuşlarına destek verdiğini ve bunun sürece dahil olan kişilerin anlatımları olduğunu iddia etti.

AB'YE DE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Türkiye'ye 2016 yılında AB ile imzalanan mülteci mutabakatına uyması çağrısı yapan Mitarakis, AB'den de bu konuda destek istedi. Yunanistan Göç Bakanlığı'nın geçen hafta bir mektup yazarak AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'ı bilgilendirdiği belirtiliyor.