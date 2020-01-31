Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD kartı

Anlaşmayla Dedeağaç dahil üç üste ABD ve NATO ile ortak faaliyetlerin artırılması öngörülüyor.Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini önemli ölçüde genişleten Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan parlamentosundan geçti. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerilimin arttığı bir döneme denk gelen anlaşma 33'e karşı 175 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi.

Savunma İşbirliği Anlaşması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Atina ziyareti sırasında Ekim ayında imzalanmıştı. Anlaşma, Yunanistan'ın Larissa, Stefanovikio ve Aleksandrupolis'teki (Dedeağaç) askeri üs ve tesislerinin ABD ve NATO ile ortak askeri kullanımının artırılmasını öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde Girit adasının Suda Körfezi'ndeki Amerikan deniz üssündeki altyapı ve diğer imkanların ortak kullanımı da geliştirilecek. ABD Hava Kuvvetlerinin Larissa'daki üste Amerikan MQ-9 Reaper tipi İHA'ları halihazırda kullandığı biliniyor.

"Egemenliğimize yönelik tehditler…"

İktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Yannis Lambropulos oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada "anlaşmanın her iki ülkenin savunma ve ekonomisinin yararına olduğunu" belirterek "Egemenliğimize yönelik tehditlere maruz kaldığımız bir dönemde müttefiklerimizin desteğine başvuruyoruz" ifadesini kullandı.