HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD kartı

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD kartı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini genişletecek anlaşma Yunan parlamentosunda kabul edildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD kartı

Anlaşmayla Dedeağaç dahil üç üste ABD ve NATO ile ortak faaliyetlerin artırılması öngörülüyor.Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini önemli ölçüde genişleten Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan parlamentosundan geçti. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerilimin arttığı bir döneme denk gelen anlaşma 33'e karşı 175 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi.

Savunma İşbirliği Anlaşması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Atina ziyareti sırasında Ekim ayında imzalanmıştı. Anlaşma, Yunanistan'ın Larissa, Stefanovikio ve Aleksandrupolis'teki (Dedeağaç) askeri üs ve tesislerinin ABD ve NATO ile ortak askeri kullanımının artırılmasını öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde Girit adasının Suda Körfezi'ndeki Amerikan deniz üssündeki altyapı ve diğer imkanların ortak kullanımı da geliştirilecek. ABD Hava Kuvvetlerinin Larissa'daki üste Amerikan MQ-9 Reaper tipi İHA'ları halihazırda kullandığı biliniyor.

"Egemenliğimize yönelik tehditler…"

İktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Yannis Lambropulos oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada "anlaşmanın her iki ülkenin savunma ve ekonomisinin yararına olduğunu" belirterek "Egemenliğimize yönelik tehditlere maruz kaldığımız bir dönemde müttefiklerimizin desteğine başvuruyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları ve Libya'daki gelişmeler nedeniyle gerginlik son dönemde artmıştı. Yunan ordusunda başta hava ve deniz kuvvetleri olmak üzere pek çok alanda modernizasyon çalışmaları planlanıyor. Modernizasyon programlarında ağırlıklı olarak Amerikan ve Fransız savunma şirketleri yer alıyor. Yunan hükümeti MQ-9 Guardian İHA'ları satın almak istediğini ve ileriki bir tarihte ABD'nin F-35 savaş uçağı programına katılmak istediğini açıklamıştı. Savunma alanındaki işbirliği planları, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu ay başında Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da gündeme gelmişti.

ABD ile savunma işbirliği anlaşmasına karşı Komünist Parti başkent Atina ve çeşitli kentlerde "ülkenin tehlikeli deniz aşırı maceralara sürüklendiğine" işaret ederek protesto gösterileri düzenlemişti.

AP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son gün

Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son gün

Trump'ın azil oylaması bugün!

Trump'ın azil oylaması bugün!

Yunanistan'ın yüzen bariyerlerine tepki

Yunanistan'ın yüzen bariyerlerine tepki

Kabus geri döndü! Olağanüstü hâl ilan edildi

Kabus geri döndü! Olağanüstü hâl ilan edildi

Çin'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Vuhanlıları geri getirecek

Çin'den flaş karar! Yurt dışındaki Vuhanlıları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.