HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı F-35 siparişi

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı F-35 siparişi

17.11.2020 18:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı F-35 siparişi

Yunanistan, Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamak için ABD'den F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor.

ABD, S-400 krizi nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.Eylül ayında ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklayan Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu.

Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. ERT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı.

Eylül ayında dev silahlanma programı açıklanmıştı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı dev savunma programıkapsamında Fransa'dan da 18 adet Rafale savaş uçağı alınması planlanıyor. Program çerçevesinde dört yeni fırkateyn satın alınması, dört mevcut fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de envantere katılacağı bildirilmişti.

Mitsotakis, satın alınması planlanan 18 Rafale savaş uçağından 12'sinin ikinci el olacağını ve ilk uçakların teslimatının 2021 yılında yapılmasını beklediklerini bildirmişti. Fırkateynlerin ise on yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor.

Yunan hükümeti programın maliyeti ile ilgili rakam vermekten kaçınsa da çeşitli medya kuruluşları savunma satın alımları tutarının 10 milyar doları bulacağını bildirmişti.

DW,dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklamasıModerna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleriYolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'nın CEO'su açıkladı: Birkaç milyon doz aşı üretildi

Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu

Korkunç! Lota Kasırgası yerle bir etti

ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

Drone taksi Güney Kore’nin başkenti Seul’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Drone taksi 'EHang' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Jeff Bezos iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladı

Jeff Bezos iklim değişikliği için 10 milyar dolar bağışladı

Hollanda'da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek

Cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.