Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı F-35 siparişi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı dev savunma programıkapsamında Fransa'dan da 18 adet Rafale savaş uçağı alınması planlanıyor. Program çerçevesinde dört yeni fırkateyn satın alınması, dört mevcut fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de envantere katılacağı bildirilmişti.

ABD, S-400 krizi nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.Eylül ayında ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklayan Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu.

Mitsotakis, satın alınması planlanan 18 Rafale savaş uçağından 12'sinin ikinci el olacağını ve ilk uçakların teslimatının 2021 yılında yapılmasını beklediklerini bildirmişti. Fırkateynlerin ise on yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor.

Yunan hükümeti programın maliyeti ile ilgili rakam vermekten kaçınsa da çeşitli medya kuruluşları savunma satın alımları tutarının 10 milyar doları bulacağını bildirmişti.

DW,dpa/BK,TY

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