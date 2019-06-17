HABER

Yunanistan’dan Türkiye’ye Kıbrıs yaptırımı girişimi

17.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs’ta doğalgaz arama faaliyetlerine devam etmesi halinde Ankara’ya karşı "gerekli önlemlerin alınması için" diğer AB üyelerini harekete geçmeye çağıracağını açıkladı.

Yunanistan’dan Türkiye’ye Kıbrıs yaptırımı girişimi

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de uzun süredir gerginliğe neden olan doğalgaz arama faaliyetleri ile ilgili olarak Avrupa Birliği'ni (AB) Ankara'ya karşı harekete geçirmeye hazırlanıyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine devam etmesi halinde AB'nin Ankara'ya yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi. Tsipras konunun önümüzdeki hafta yapılacak olan AB Zirvesi'nde masaya yatırılarak, ilgili kararların bu toplantıda alınabileceğini belirtti.

AB liderleri Kıbrıs'a destek açıklamıştı

Geçen hafta Malta'da düzenlenen ve Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren AB Zirvesi'ndeki ortak bildiride Kıbrıs Cumhuriyeti'ne destek açıklaması Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine neden olmuştu.

Zirveye katılan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin ada açıklarındaki hidrokarbon arama faaliyetlerine tepki göstererek, "Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü yasa dışı faaliyetleri sonlandırmalı" ifadelerini kullanmıştı. Macron, AB'nin de bu konuda hiçbir zaafiyet göstermeyeceğini de sözlerine eklemişti.

Zirvenin ardından yayınlanan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Uluslararası hukuka aykırı ifadelerin reddedildiği" belirtilerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin Ada'nın hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit haklarını" korumaya kararlı olduğu vurgulanmıştı.

Akdeniz'in doğusunda süregelen doğalgaz gerginliği

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri uzun süredir bölgede gerginliğe neden oluyor.

Rum yönetimi 2011 yılında hidrokarbon arama çalışmaları için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Rumların bu hamlesine karşılık Kuzey Kıbrıs da Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği parsellerden bazıları; Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

AB ülkelerinin ikazlarına rağmen Türkiye'ye ait sondaj ve araştırma gemileri de Kıbrıs'taki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda doğalgaz arama faaliyetlerine başlamış bulunuyor.

Diğer yandan Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis de önümüzdeki iki yıl içerisinde ada açıklarındaki sekiz ayrı bölgede sondaj gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

DW, rtr / SÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
Darbeden sonra ilk kez görüntülendiDarbeden sonra ilk kez görüntülendi
Venezuela’da korkunç kaza! 18 ölüVenezuela’da korkunç kaza! 18 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Venezuela’da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü

Venezuela’da korkunç kaza! 18 ölü

İsrail'le ilgili skandal iddia! Filistinlilerin evlerini yıkmaya hazırlanıyorlar!

İsrail'le ilgili skandal iddia!

Türkiye'ye karşı harekete geçtiler! Yunanistan'dan skandal talep!

Yunanistan'dan skandal Türkiye talebi!

ABD'den flaş İran açıklaması: Savaş istemiyoruz ama...

ABD'den flaş İran açıklaması: Savaş istemiyoruz ama...

Brezilya'da korku dolu anlar! Yolcu uçağı gövde üzerine indi

Kalkıştan dakikalar sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.