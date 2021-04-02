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Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı geçişlerine destek suçlaması

02.04.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Türkiye’yi Ege Denizi’nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı geçişlerine destek suçlaması

Yunanistan, Türkiye'yi Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi tarafından yapılan yazılı açıklamada "Helen Sahil Güvenliği bu sabah Türk Sahil Güvenliği ve Donanması'nın Yunanistan ile gerilimi tırmandırma amacıyla derme çatma sığınmacı botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiği yönünde çok sayıda vaka bildirmiştir" denildi. Açıklamada "Bu sığınmacıların Türk kıyılarından yola çıktığı ve Türkiye tarafından desteklendiklerine bakılırsa risk altında olmadıkları şüphe götürmez" denildi.

Yunan sahil güvenliğinin açıklaması

Bu açıklama öncesinde de Yunan sahil güvenliği devriye botlarının Midilli Adası açıklarında "tehlikeli manevralar" yapan bir Türk Sahil Güvenlik teknesi tarafından "taciz edildiğini" duyurdu. Olaya ilişkin bir video görüntüsü yayınladı. Görüntüde Türk Sahil Güvenliği'ne ait bir tekne hızla Yunan teknesinin yakınından geçiyor ve onu dalga altında bırakıyor.

Yunan Sahil Güvenliği ikinci bir olayda Türk sahil güvenlik teknesinin bir sığınmacı teknesinin Yunan karasularına girmesine yardımcı olduğunu ve Yunan sahil güvenliğinin "tekrar tekrar iletişim kurma çabasına" yanıt vermediğini açıkladı. Sığınmacı botunun Yunan karasularına giremediği ve içinde bulunanların ikinci bir Türk sahil güvenlik teknesi tarafından alındığı ileri sürüldü.

Cuma sabah saatlerinde meydana gelen üçüncü olayda ise Türk karasularında bulunan bir sığınmacı botuna iki Türk teknesinin yaklaştığı ve botu Yunan kara sularına itmeye çalıştığı belirtildi. Bu girişimin başarılı olmadığı ve yine botta bulunanların Türk sahil güvenliği tarafından alındığı belirtildi.

AFP, AP / EC, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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