HABER

Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: "Ellerimi bıçakla kestiler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

İran uyruklu Balen Muhammed Zilan: - "Yunanistan'da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim"

EDİRNE (AA) - Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı.

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Vücutlarında darp izleri olan düzensiz göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlattı.

- "Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim"

İran uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtiğini söyledi.

Yunanistan polisince yakalandığını belirten Zilan, "Yunanistan'da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim." dedi.

Afganistan uyruklu Rehber Yusufi de (33) eşiyle birlikte İsveç'e gitmek için yola çıktığını belirterek, "Yunanistan'a geçiş yaptık. Orada eşime ve bana kötü davrandılar. 5 Yunan polisi beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum burada bize çok iyi davrandılar, tedavimi oldum. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek." ifadelerini kullandı.

Mısır uyruklu Ahmed Mehdi (15) ise Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'a geçtiğini anlattı.

Yunan polisince yakalandığını dile getiren Mehdi, "İnsan kaçakçılarıyla Yunanistan'da yürüyorduk. Yunan polisi gelince kaçarken yere düştüm, yerde vurmaya başladılar. Demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı." diye konuştu.

PARTNERBomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'Bomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'
Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı (2)Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı (2)
Sivas’ta bulunan hasta bozkurt, ERÜ’de tedavi altına alındıSivas’ta bulunan hasta bozkurt, ERÜ’de tedavi altına alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp hudut askerleri Iran Uyruklu Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okula giren hırsız, dışarıdan görünmemek için emekleyerek üst kata çıktı

Okuldaki rezillik böyle görüntülendi

Adana'da kartpostallık manzara

Rüya gibi manzara!

TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

İstanbul'da makas terörü kamerada

BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara'da fırtına! Seferler iptal edildi

Son dakika: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Yağmurda ekmek mücadelesi yürekleri yaktı

Hayat hikayesi ile yürekleri yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.