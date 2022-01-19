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Yunanistan'dan yeni uçaklarla gövde gösterisi

19.01.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği 18 Rafale savaş uçağından ilk altısının teslimatı gerçekleşti.

Uçaklar Atina semalarında alçak uçuş yaptı.Yunanistan, Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçaklarının resmi devri öncesinde Atina semalarında alçak uçuşla gövde gösterisi yaptı.

Yunanistan'ın Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim ışığında açıkladığı dev savunma programı çerçevesinde satın alınan 18 Rafale uçağın altısı teslim edildi.

Fransa'dan gelen uçaklar, Atina'da Akropolis üzerinde alçak uçuş yaparken uçakların resmi devir-teslim töreni Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in de katılımıyla başkent yakınlarındaki Tanagra Hava Üssünde gerçekleştirilecek.

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos bugün yaptığı açıklamada ilk Rafale'lerin tesliminin "Fransa ile stratejik ortaklık ve Avrupa savunması konusundaki ortak vizyon için özel bir an olduğunu" söyledi. Panagiotopulos, "Bu üstün nitelikli yeni nesil uçaklar hava kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü katlayacak ve bölgedeki her tür güvenlik tehdidine karşı yanıt verme kabiliyetimizi artıracaktır" diye konuştu.

Dev savunma programı

Yunanistan 2020 yılında açıkladığı 10 milyar euroluk savunma programı çerçevesinde Fransa'dan 2,8 milyar dolara 18 adet Rafale savaş uçağı satın alma anlaşmasına da imza atmış, 18 uçaktan 12'sinin ikinci el olacağı açıklanmıştı. Rafale teslimatının 2025 yılı Ocak ayında tamamlanması planlanıyor. Atina yönetimi geçen Eylül ayında altı uçaklık daha sipariş vermiş, ayrıca Fransa'dan 3,4 milyar dolara üç yeni fırkateyn satın alacağını açıklamıştı.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleri Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile de askeri işbirliğini geliştiriyor.

AP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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