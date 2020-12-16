Yunanistan’ın 2021 savunma bütçesinde rekor artışa onay

Bu rekor artışa Türkiye’yle yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği gerekçe gösterildi. Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesinin 2,5 milyar euroya çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı Salı günü parlamentodan geçti. Böylece, Atina, savunma bütçesini geçen yıla oranla beş katına çıkartmış oldu.

Başbakan Kiryakos Mitsotakis, orduya ayrılan bütçedeki bu büyük artışı son dönemde Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle yaşanan gerginlikle gerekçelendirdi.

Atina, Rafale tipi 18 Fransız savaş uçağının yanı sıra dört yeni fırkateyn, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat satın almayı planlıyor.

Yunanistan, ekonomik krizin ülkede en ağır yaşandığı dönemde dahi yüksek askeri harcamalarında kısıntıya gitmemişti. Güncel NATO verilerine göre, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2,58’ini savunmaya ayıran Yunanistan, bu oran göz önünde bulundurulduğunda toplam askeri harcamalarda ABD’den sonra müttefikler arasında ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede Temmuz 2019‘da iktidara gelen Mitsotakis hükümeti, milliyetçi - muhafazakar çizgisiyle biliniyor. Yunanistan Başbakanı, askeri bütçenin yüksekliği konusunda sık sık Türkiye’yi gerekçe gösteriyor. Mitsotakis, geçen Mart ayında gerçekleştirdiği Berlin ziyaretinde de ülkesinin askeri harcamalarının neden bu kadar yüksek olduğu sorusuna, "Çünkü komşumuz Türkiye, Danimarka değil" yanıtını vermişti.



