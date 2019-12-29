Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri darbederek zorla geri gönderdiği iddiası

Zorla geri itilen düzensiz göçmenlerin sınırda çoğunun bitkin ve yaralı olarak bulunduğunu belirten yetkililer, bu yıl en az 5 bin 6 bin civarında düzensiz göçmenin darp kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi ettirildiğini kaydetti.

Bu yıl yakalanan 130 bin düzensiz göçmenin yüzde 55'inin Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak Türkiye'ye geri itildiği ifade edildi.

EDİRNE (AA) - Yunanistan sınırında geçen hafta askerler tarafından yakalanan bir grup düzensiz göçmenin Yunan görevlilerce dövülerek zorla geri gönderildikleri, göçmenlerden birinin arkadaşının darbedilmesinin görüntülerini kaydettiği iddia edildi.

Göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenler mülakatları sırasında Yunanistan tarafından dövülerek geri itildiklerini iddia etti.

Düzensiz göçmenlerden biri, Yunan sınır görevlisinin arkadaşını döverken görüntüsünü cep telefonuyla kaydettiğini ileri sürdü. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye göre, yerdeki düzensiz göçmene "Go back (Geri dön)" diye bağıran görevli tekmeyle vuruyor.

- Yakalamalar arttı

Bu arada Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de bu yıl önceki yıllara oranla yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış yaşandı.

Edirne'de 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731, 2018'de 74 bin 824 düzensiz göçmen yakalanırken bu sene ise aralık ayının son haftasına kadar olan verilere göre 123 bin 377 kişi yakalandı.

