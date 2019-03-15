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YUNANİSTAN'IN EGE AÇIKLAMALARINA, TÜRKİYE'DEN TEPKİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, Yunan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Ege'deki askeri faaliyetlerine dair yaptığı açıklamanın anlaşılamadığını belirtti ve "Yunanistan’ın ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi ise Müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır" ifadesini kullandı.

Aksoy'un yazılı cevabı şöyle: "Yunan Dışişlerinin, bugün, ülkemizin Ege’deki askeri faaliyetlerine dair yaptığı açıklama anlaşılamamış, zamanlaması ve içeriği itibariyle de yadırganmıştır. Türkiye, Ege’deki uluslararası hava sahasının serbestçe kullanılması hususunun iki ülke arasında bir sorun teşkil etmemesi gerektiği görüşündedir. Buna karşılık Yunanistan uluslararası hukuka bariz aykırılık teşkil edecek şekilde 6 millik karasuyuna rağmen 10 millik hava sahası uygulamasını ileri sürmektedir. Durum buyken, Yunanistan’ın ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi ise Müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

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