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Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasına yönelik mahkeme kararını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi - Konuya ilişkin değerlendirmede, "Darbeci teröristlerle ilgili hukuka, demokrasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun kararlar alınmadan güven artırıcı önlemlerin uygulamalarında bir gelişme beklenemez. Bunun da ilişkilerimize ciddi olumsuz etkileri olacağı açıktır" ifadesi kullanıldı

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasına yönelik mahkeme kararını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'da FETÖ'cü askere iltica hakkı tanınmasına yönelik karara sert tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, söz konusu karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Güven artırıcı önlemlerin yeniden başlatılmasının konuşulduğu ve her türlü iyi niyeti gösterdiğimiz şu günlerde, darbeci hainler hakkında verilen mahkeme kararı tam bir basiretsizlik örneği olmuştur. Darbeci teröristlerle ilgili hukuka, demokrasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun kararlar alınmadan, güven artırıcı önlemlerin uygulamalarında bir gelişme beklenemez. Bunun da ilişkilerimize ciddi olumsuz etkileri olacağı açıktır."

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Anahtar Kelimeler:
askeri yetkililer FETÖ'cülere iltica hakkı Milli Savunma Bakanlığı

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