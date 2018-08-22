Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanıması

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasına yönelik mahkeme kararını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'da FETÖ'cü askere iltica hakkı tanınmasına yönelik karara sert tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, söz konusu karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Güven artırıcı önlemlerin yeniden başlatılmasının konuşulduğu ve her türlü iyi niyeti gösterdiğimiz şu günlerde, darbeci hainler hakkında verilen mahkeme kararı tam bir basiretsizlik örneği olmuştur. Darbeci teröristlerle ilgili hukuka, demokrasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun kararlar alınmadan, güven artırıcı önlemlerin uygulamalarında bir gelişme beklenemez. Bunun da ilişkilerimize ciddi olumsuz etkileri olacağı açıktır."
Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var
İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Ünlülerle öyle bir dalga geçti ki...
Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte, aynı yerde randevu verdi
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum