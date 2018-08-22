Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltici hakkı tanıması

ANKARA- (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan yargısının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi konusunda "Yunan yargısı, Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yunan yargısının darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza attığını" belirtti.

"Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor." ifadesini kullanan Çelik, darbecilerin Türk milletinin ve devletinin en tehlikeli düşmanı olduğunu, Yunan yargısının da verdiği kararlarla Türkiye'nin düşmanlarından yana tavır aldığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, darbecilere karşı mücadelenin terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmesi gerektiğini belirterek, terörle mücadelede çifte standardın teröre, darbecileri himaye eden yargı kararlarının da darbeye destek vermek anlamına geldiğini vurguladı.