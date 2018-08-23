HABER

Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltici hakkı tanıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Darbecilere gösterilen müsamaha, yeni darbeleri, darbeci zihniyetini desteklemek demektir. Bunu komşumuza yakıştıramıyoruz"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yunanistan yargısının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi konusunda, "Darbecilere gösterilen müsamaha, yeni darbeleri, darbeci zihniyetini desteklemek demektir. Bunu komşumuza yakıştıramıyoruz." dedi.

Kurban Bayramı dolaysıyla Bingöl'de temaslarını sürdüren Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan Danıştayının darbeci askerlere yönelik aldığı skandal kararı kınadığını belirtti.

Kararın kamu vicdanına ve uluslar arası hukuka uygun bir karar olmadığını kaydeden Yılmaz, Yunanistan'ın aldığı karardan bir an önce geri dönmesi gerektiğini anlattı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlgili makamların bu konuda gerekli adım atmalarını bekliyoruz. Uluslar arası camianın da Avrupa Birliği başta olmak üzere bu konuda prensipli bir şekilde konuya yaklaşmasını bekliyoruz ve herkesin kınamasını bekliyoruz. Darbecilere gösterilen müsamaha, yeni darbeleri, darbeci zihniyetini desteklemek demektir. Bunu komşumuza yakıştıramıyoruz. İnşallah bu yanlıştan en kısa sürede dönerler ve demokratik değerleri sahiplenirler, uluslar arası hukuku sahiplenirler. Milletimizin vicdanını yaralayıcı kararları bir an önce kaldırırlar. Bunu temenni ediyoruz."

PARTNERSpuirting nedir? Kadınların orgazm anında...Spuirting nedir? Kadınların orgazm anında...
Yakın Doğu Üniversitesi 3. Güneş Enerjili Araba “RA30” için çalışmalara başladıYakın Doğu Üniversitesi 3. Güneş Enerjili Araba “RA30” için çalışmalara başladı
Göle düşürdüğü protez bacağını dalgıç çıkardıGöle düşürdüğü protez bacağını dalgıç çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl Yunanistan'ın darbeci askerler için aldığı skandal karar

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.