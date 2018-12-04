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Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde, Yunanistan polisince kıyafetleri alınarak geri gönderildiği öne sürülen kaçaklarından 3'ünün, sınıra yakın alanda cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemede, kaçakların, sıfırın altına düşen soğuk havada donarak öldükleri tespit edildi.

Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

Engin ÖZMEN/MERİÇ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde, Yunanistan polisince kıyafetleri alınarak geri gönderildiği öne sürülen kaçaklarından 3'ünün, sınıra yakın alanda cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemede, kaçakların, sıfırın altına düşen soğuk havada donarak öldükleri tespit edildi.
Edirne'nin Meriç ilçesinde, Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, bir kısmı Yunanistan polisince yakalanarak paraları ile cep telefonları alındıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiği öne sürülen 5 günde 713 kaçak yakalandı. Çoğunluğu Afganistan ve Suriyeli olan kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yunanistan sınırındaki Meriç Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde ise birer gün arayla 3 erkek cesedi bulundu. Akçadam köyü ova mevkiinde Cumartesi günü suni göletin kenarında bulunan cesedin, 35 yaşındaki Afganistanlı bir kaçağa ait olduğu belirlendi. Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk yapılan incelemede kaçağın sıfırın altına inen soğuk havada donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Afgan kaçağın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
ADASARHANLI KÖYÜ'NDE 2 CESET BULUNDU
Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde de birer gün arayla iki erkek cesedi daha bulundu. Meriç Nehri yakınlarında bulunan 2 cesedinin de Yunanistan'a yasa dışı yollardan giden ve 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderilen kaçaklar olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından biri 5 saat, diğeri 2 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesetleri Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede birinin 25, diğerinin ise 35 yaşlarında olduğu ve soğuk hava nedeniyle donarak öldükleri tespit edildi.
3 kaçağın cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
ÖLEN AFGANI YUNAN KARAKOLUNDA GÖRMÜŞ
Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan kaçaklardan Afganistan uyruklu Jamaluddin Malangi (35), donarak ölen 3 erkekten Afganistan uyruklu olan kaçağı, Yunanistan'a geçtiklerinde tutuldukları kampta gördüğünü söyledi. Kendisinin de diğerleri gibi Yunan polisinin şiddet kullanarak Türkiye'ye gönderdiğini anlatan Malangi, "Biz karşı tarafa geçtikten sonra 3 gün ormanda kaldık. Yunan tarafındaki bir köyde polisler geldi. Bizi yakaladılar ve götürdüler. Bir gece kaldıktan sonra kamyonla nehir kenarına getirdiler. Sistematik bir şekilde 2 bot vardı, biri gidiş, diğeri geliş durumundaydı. Bizi bu şekilde Türkiye'ye geri gönderdiler. Donarak ölenlerden Afganistanlı olanı, Yunanistan'da tutulduğumuz karakolda görmüştüm. Diğerlerini tanımıyorum" diye konuştu.
Yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandıklarını ve kendilerine şiddet uygulandığını öne süren Malangi, Yunanistan polisinin merhametsiz olduğunu ancak Türk askerinin Müslüman ve merhametli olduğunu da sözlerine ekledi.

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Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulunduYunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulunduYunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulunduYunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

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