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Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

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Yunanistan, (DHA) ? Yunanistan parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.
Çevre ve anayasa konularında uzman bir hâkim olan Ekaterini Sakeralopulu, 294 sandalyeli parlamentoda 261 oyu alarak Yunanistan?ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Selanik doğumlu 63 yaşındaki Sakeralopulu görevine Mart ayında yemin ederek başlayacak. Yeni cumhurbaşkanı Fransa?da Sorbonne Üniversitesi?nde yüksek lisans yapmış ve daha önce Yunianistan?ın ilk danıştay başkanıydı. Ekaterini Sakeralopulu hiçbir siyasi partiye üye değil.

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