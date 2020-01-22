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  4. Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Yunanistan parlamentosu, Ekaterini Sakelaropulu'yu oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Sakelaropulu, Yunanistan'da bu göreve gelen ilk kadın oldu.Yunan parlamentosunda bugün yapılan oylamada 300 milletvekilinden 261'inin oyuyla 63 yaşındaki hukukçu Ekaterini Sakelaropulu beş yıllığına ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi. Oylada 33 milletvekili ise çekimser kaldı. Hakim ve Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Sakelaropulu'yu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis aday olarak göstermişti.

Partiler üstü çoğunlukla seçilen ve oylamaya tek aday olarak katılan Sakelaropulu, 13 Mart'ta cumhurbaşkanlığı görevini Kostas Tassoulas'tan alacak.

Yunanistan'da iktardaki muhazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri ve Başbakan Miçotakis, muhalefet partileri Aleksis Tsipras'ın lideri olduğu solcu Syriza Partisi ve sosyal demokratlarla Sakelaropulu'nun adaylığı konusunda anlaşmıştı. Miçotakis, Sakelaropulu'yu aday gösterirken "Demokrasi dişidir. Artık ülkenin bu en yüksek makamına ilk kez bir kadın seçilmesinin vakti geldi" diye konuşmuştu.

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olarak görev yapacak olan Sakelaropulu, Atina'da hukuk eğitimi aldı. Selanik doğumlu ve bir çocuk annesi olan Sakelaropulu İngilizce ve Fransızca biliyor.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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