Yunanistan’ın Kararı Türkiye’de Tepkiyle Karşılandı

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkeye kaçan firari asker Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına yapılan itirazı reddetti.

Kararda Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantısı olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı belirtildi.

Kararın ülkedeki diğer firari askerlerin davalarında da emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi Twitter mesajıyla kararı eleştirdi.

Gül, “Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiç bir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Gül diğer mesajlarında şunları söyledi: “Bu hukuk katliamının sorumlusu; uluslararası anlaşmaları reddederek, ülkelerini teröristlere güvenli liman haline getiren Yunanistan yargısı ve örgüt üyelerine kapılarını açarak Avrupa'nın orta yerinde bir terör sığınağı kuran Yunanistan siyasetidir. “Şunu açıkça belirtmeliyiz ki; kimin ne karar aldığına bakmaksızın FETÖ mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin mevcudiyetine kasteden teröristleri besleyen kim olursa, bunu kati surette bilmeli ve tercihlerini bu yönde yapmalıdır. Bu onurlu ve kararlı mücadelenin sonunda; böylesi hukuk cinayetlerini taammüden ve organize bir biçimde işleyen birlikleri, ülkeleri, yöneticileri, yargı insanlarını tarih mahkum edecektir.”

Türk Dışişleri Bakanlığı da kararı skandal olarak nitelemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da twitter mesajıyla tepkisini duyurmuş ve “Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir” demişti.

