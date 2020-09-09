Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Mülteci Kampında Yangın Çıktı

Yangın nedeniyle kamptan kaçan mültecilerin şehir merkezine doğru gittikleri görüldü. Emniyet yetkililerinin kamptan kaçan kişileri durdurmak üzere harekete geçtikleri belirtiliyor. Polis yetkilileri durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis kamptaki yangın nedeniyle kabinesini acil gündemle toplantıya çağırdı.

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda binlerce mültecinin kaldığı kampta yangın çıktı. Kamp, sığınmacıların bir kısmında Corona virüsü tespit edilmesi üzerine bir süredir karantina altında tutuluyordu.

Moria kampı kapasitesinin yaklaşık 4 katı kadar mültecinin barındığı ve yaşam koşullarının en zorlu olduğu kamplardan biri olarak biliniyor. Kampta 12 bin civarında mültecinin kaldığı ifade ediliyor. İnsani yardım kuruluşları uzun süredir bu kamptaki yaşam koşulları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Kampta Corona virüsü salgınının da başlamış olması kampta yaşayan mültecilerin durumuna ilişkin kaygıları daha da arttırmıştı.

