Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Mülteci Kampında Yangın Çıktı

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda binlerce mültecinin kaldığı kampta yangın çıktı. Kamp, sığınmacıların bir kısmında Corona virüsü tespit edilmesi üzerine bir süredir karantina altında tutuluyordu.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis kamptaki yangın nedeniyle kabinesini acil gündemle toplantıya çağırdı.
Yetkililer yangının Moria mülteci kampında gece yarısından sonra çıktığını açıkladı. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Avrupa Birliği, yangının ardından Yunanistan’a destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.
Yangının çıkış nedeni bilinmiyor ancak yetkililer kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu belirtiyorlar.
Birden fazla noktada çıkan yangının kampı tamamen kullanılamaz hale getirdiği ifade ediliyor.
Yangın nedeniyle kamptan kaçan mültecilerin şehir merkezine doğru gittikleri görüldü. Emniyet yetkililerinin kamptan kaçan kişileri durdurmak üzere harekete geçtikleri belirtiliyor. Polis yetkilileri durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.
Moria kampı kapasitesinin yaklaşık 4 katı kadar mültecinin barındığı ve yaşam koşullarının en zorlu olduğu kamplardan biri olarak biliniyor. Kampta 12 bin civarında mültecinin kaldığı ifade ediliyor. İnsani yardım kuruluşları uzun süredir bu kamptaki yaşam koşulları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
Kampta Corona virüsü salgınının da başlamış olması kampta yaşayan mültecilerin durumuna ilişkin kaygıları daha da arttırmıştı.