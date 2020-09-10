HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan'ın Müzakere Olmayacak Açıklamasına Türkiye'den Tepki

Yunanistan'ın Müzakere Olmayacak Açıklamasına Türkiye'den Tepki

10.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çağrısı üzerine Brüksel'deki karargahta yapılacak askeri görüşmeler öncesinde Yunanistan'ın, müzakere olmayacağını açıklaması Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı

Yunanistan'ın Müzakere Olmayacak Açıklamasına Türkiye'den Tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çağrısı üzerine Brüksel'deki karargahta yapılacak askeri görüşmeler öncesinde Yunanistan'ın, müzakere olmayacağını açıklaması Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı.

Savunma kaynakları, Doğu Akdeniz’de askeri bir çatışmayı önleme amacıyla Türk ve Yunan askeri yetkililer arasında NATO karargahındaki görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar, Türkiye saatiyle 15.30'da başlaması öngörülen görüşmelere ilişkin kısa değerlendirmede bulundu.

Görüşmelerde "De-confliction yöntemleri" ele alınacakken teknik düzeydeki toplantıyla ilgili siyasi gerilimi arttırıcı açıklamalar rahatsızlık yarattı.

Savunma kaynakları, Türkiye'nin diyalog için toplantı masasında "ön koşulsuz çözüm" arayışıyla çalışılmasını desteklediğini ifade etti. Türk askeri yetkililerce, her türlü teknik bilgiyi içeren belge hazırlığıyla, Brüksel'deki NATO karargahında hazır olunacağı vurgulandı.

Öte yandan Yunan yetkililer tarafından verilen demeçlerde, bugün yapılacak toplantıya ilişkin “Bunun teknik bir diyalog toplantısı olmayacağına, sadece Yunanistan'ın kendi görüşlerini anlatacağı bir toplantı olacağı" ifadelerinin kullanılması eleştirildi. Bu konuda savunma kaynakları, söz konusu durumun bile sorunun çözümüne ilişkin iki ülkenin konuya yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından önem taşıdığını belirterek, Yunan yetkililerce toplantıya saatler kala verilen bu demeçlerin art niyetli, diyalog karşıtı ve gerginliği destekler nitelikte olduğunu değerlendirdi.

Anımsanacağı üzere; 3 Eylül'deki açıklamasıyla NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında askeri gerilimin tırmanmasını gidermek amacıyla görüşmeler yapılacağını duyurmuştu. İlk önce 8 Eylül'de yapılacağı açıklanan teknik görüşmeler, bugüne ertelenmişti.

Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklı gerilim yaşanıyor. Yunanistan, Türkiye’nin iki savaş gemisinin de eşlik ettiği Oruç Reis Gemisi’yle, Kıbrıs’ın batısındaki sularda doğal kaynak arama faaliyetlerini yasadışı olarak değerlendiriyor. Fransa da bu gerginlikte Yunanistan’a destek verici açıklamalarıyla Türkiye'ye karşı bir Avrupa cephesi oluşturmaya çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Zaman ve mesafe aşklarına engel olamadı! 29 yıl sonra evlendilerZaman ve mesafe aşklarına engel olamadı! 29 yıl sonra evlendiler
Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha nerede?Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha nerede?
En Çok Okunan Haberler
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
Türk ve Yunan askeri heyetleri bugün bir araya geliyor!
Gözler o saate çevrildi! Doğu Akdeniz için kritik toplantı
Zaman ve mesafe aşklarına engel olamadı! 29 yıl sonra evlendiler
Zaman ve mesafe aşklarına engel olamadı! 29 yıl sonra evlendiler
Kaymakam Ömer Kalaylı koronavirüse yakalandı
Kaymakam koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Böcek'le ilgili son dakika haberi
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Yerli ve milli üretim Karagöz: Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi
Yerli ve milli üretim Karagöz!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.