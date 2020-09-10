Yunanistan'ın Müzakere Olmayacak Açıklamasına Türkiye'den Tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çağrısı üzerine Brüksel'deki karargahta yapılacak askeri görüşmeler öncesinde Yunanistan'ın, müzakere olmayacağını açıklaması Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı.

Savunma kaynakları, Doğu Akdeniz’de askeri bir çatışmayı önleme amacıyla Türk ve Yunan askeri yetkililer arasında NATO karargahındaki görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar, Türkiye saatiyle 15.30'da başlaması öngörülen görüşmelere ilişkin kısa değerlendirmede bulundu.

Görüşmelerde "De-confliction yöntemleri" ele alınacakken teknik düzeydeki toplantıyla ilgili siyasi gerilimi arttırıcı açıklamalar rahatsızlık yarattı.

Savunma kaynakları, Türkiye'nin diyalog için toplantı masasında "ön koşulsuz çözüm" arayışıyla çalışılmasını desteklediğini ifade etti. Türk askeri yetkililerce, her türlü teknik bilgiyi içeren belge hazırlığıyla, Brüksel'deki NATO karargahında hazır olunacağı vurgulandı.

Öte yandan Yunan yetkililer tarafından verilen demeçlerde, bugün yapılacak toplantıya ilişkin “Bunun teknik bir diyalog toplantısı olmayacağına, sadece Yunanistan'ın kendi görüşlerini anlatacağı bir toplantı olacağı" ifadelerinin kullanılması eleştirildi. Bu konuda savunma kaynakları, söz konusu durumun bile sorunun çözümüne ilişkin iki ülkenin konuya yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından önem taşıdığını belirterek, Yunan yetkililerce toplantıya saatler kala verilen bu demeçlerin art niyetli, diyalog karşıtı ve gerginliği destekler nitelikte olduğunu değerlendirdi.