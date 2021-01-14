Yunanistan'ın Rafale alımları meclisten geçti

Atina uçak alımlarıyla Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmayı hedefliyor.Yunanistan hükümetinin Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alma planına meclisten onay çıktı. Hükümetin Eylül ayında açıkladığı dev savunma programı kapsamındaki Rafale alımları, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz hava sahasında Türkiye'ye karşı üstünlük sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

18 savaş uçağından 12'sinin şu an Fransa Hava Kuvvetlerinin kullanımında olduğu, diğer altı uçağın üretiminin Dassault Aviation firması tarafından yapılacağı belirtildi. Yunan hükümeti, uçakların teslimatına bu yılın ortasında başlanacağını ve iki yıllık bir süreye yayılacağını bildirdi. Savaş uçakları ve uçaklarla uyumlu Meteor güdümlü füzelerinin Yunanistan'a 2,5 milyar euroya mal olması bekleniyor.

Mecliste yapılan oylamada iktidara iki büyük muhalefet partisi de destek verdi. Hükümet sözcüsü Hristos Tarantilis, "Bu program, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcılık kabiliyetinin ivedilikle pekiştirilmesi yönündeki hükümet eylemlerinin bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.