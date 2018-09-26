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Yunanistan'ın sığınmacı fonu kullanımına inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından, Yunanistan'a sığınmacılara gıda temini için sağlanan fonların amacı dışında kullanılması ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (OLAF) tarafından, Yunanistan'a sığınmacılara gıda temini için sağlanan fonların amacı dışında kullanılması ihtimali üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

OLAF Sözcülüğünce yapılan açıklamada, Yunanistan'da sığınmacılara gıda temini için AB tarafından sağlanan finansal kaynağın amacı dışında kullanıldığı ihtimali üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği, iddiaların ise kesinlik kazanmadığı ifade edildi.

- Haberi yapan gazetecilere gözaltı

Yunanistan'da Fileleftheros gazetesinde yayınlanan haberde, AB tarafından ülkedeki mültecilere yönelik gönderilen fonların Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a yakın isimlerce kar amaçlı kullanıldığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Kammenos, gazetenin sahibi Thanasis Mavridis, yayın yönetmeni Panagiotis Lampsias ve siyasi haberler editörü Katerina Galanou hakkında karalama ve iftira yapıldığı iddiasıyla dava açmıştı.

Üç gazeteci kısa süreli gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılmıştı.

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, AB fonlarından 1,1 milyar avronun Yunanistan'daki mülteciler için ayrıldığını belirterek, bir miktarı sivil toplum kuruluşlarına (STK) aktarılan fonların yüzde 35'inin Yunan hükümetinin kullanımına sunulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Midilli Adası'ndaki mülteci kampında elverişsiz koşullar ve aşırı kalabalık birçok STK'nin tepkisini toplamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB fon sığınmacı Yunanistan

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