Yunanistan'ın Türkiye'ye zorla gönderdiği düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Yunan askerlerinin darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen arasında yer alan Mısır uyruklu Ahmet Cuma ve Velit Cemal, yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan'ın zorla geri gönderdiği öne sürülen ve 3 gün önce Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan düzensiz göçmenler, AA'ya konuştu.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan düzensiz göçmenler, insan hakları ihlalini Avrupa'nın görmesini ve müdahale etmesini istedi.

Düzensiz göçmenlerden Mısır uyruklu Ahmet Cuma, Yunanistan'a gittikten sonra oradaki askerler tarafından yakalandığını anlattı.

Yunan askerilerinin kendilerine çok kötü davrandığını, kendisi de dahil gruptaki bazı kişileri yumrukla ve sopayla darbettiklerini belirten Cuma, "Çantamızda bulunan ilaçlarımızı, paramızı ve telefonlarımızı aldılar. Bize çok kötü davrandılar. Sonra benim yüzüme yumruk attılar, gözlerim morardı. Bazı arkadaşlara demir sopayla vurdular." dedi.

- "Allah Türkiye'den razı olsun"

Mısırlı Velit Cemal ise Yunanistan'da yakalandıktan sonra bir karakola götürüldüklerini ve tüm eşyalarının alındığını söyledi.