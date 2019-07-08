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Yunanistan’ın yeni Başbakanı Miçotakis, yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 14:10 | Son Güncelleme

Yunanistan’da dün yapılan erken genel seçimlerde oyların 39,85’ini alarak seçimi kazanan Yeni Demokrasi (YD) Partisi’nin lideri Kiryakos Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.Yunanistan’da dün yapılan seçimlerde merkez sağ Yeni Demokrasi (YD) Partisi yüzde 39,85 oy oranıyla seçimleri kazandı.

Yunanistan’da dün yapılan erken genel seçimlerde oyların 39,85’ini alarak seçimi kazanan Yeni Demokrasi (YD) Partisi’nin lideri Kiryakos Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.
Yunanistan’da dün yapılan seçimlerde merkez sağ Yeni Demokrasi (YD) Partisi yüzde 39,85 oy oranıyla seçimleri kazandı. 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalye ile tek başına hükümet kurma hakkını elde eden YD’nin lideri Kiryakos Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.
Yeni Demokrasi lideri Miçotakis, dün seçimlerin ardından yaptığı konuşmada birlik çağrısında bulunarak “çok çalışma” sözü vermiş ve Yunanistan’ın Avrupa’daki sesini güçlendireceğini ifade etmişti.
Yunanistan’ın yeni lideri 51 yaşındaki Miçotakis’in babası Konstantinos Miçotakis de 1989-1992’de başbakanlık yapmıştı.

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