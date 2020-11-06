Yunanlar dışarı çıkmak için devletten izin alacak

Bu bağlamda halk gündüzleri de sokağa çıkabilmek için devletten izin almak zorunda bırakılıyor. Koronavirüs salgınının yayılmasını engelleme amacıyla Yunanistan'da uygulanan önlemler, haftasonundan itibaren sertleştiriliyor. Bizzat Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından açıklanan ve ülke çapında uygulanacak olan yeni önlemler kapsamında vatandaşlar, gündüzleri de sokağa çıkabilmek için devletten izin almak zorunda bırakılıyor.

Bunun için cep telefonu yoluyla sokağa çıkma izni için başvuruda bulunacak olan insanlar, ancak kısa mesaj yoluyla onay aldıkları takdirde evinden ayrılabilecek. Halihazırda gece sokağa çıkma yasağı olan Yunanistan'da söz konusu yeni uygulamanın ilk etapta üç hafta süreceği bildirildi.

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"Zor bir karar"

Konuşmasında, kısıtlamaları sertleştirmenin "zor bir karar" olduğunu dile getiren Mitsotakis, vaka sayılarındaki "tehlikeli" gelişmenin kendilerini buna mecbur kıldığını ifade etti.

Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan itibaren yürürlüğe girecek olan sertleştirilmiş önlemler kapsamında hayati önem taşıyan, market ve eczaneler dışında tüm dükkan ve mağazalar kapalı tutulacak. Ancak ülkede geçen bahar aylarında uygulanan ilk kısıtlamaların aksine bu kez çocuk yuvaları ile ilkokullar eğitime devam edecek. Ortaokul ve liselerde ise şu an yüksek öğrenimde olduğu gibi uzaktan eğitime geçiliyor. 21.00-06.00 saatleri arasında uygulanan genel sokağa çıkma yasağı ise devam edecek.