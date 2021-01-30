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  4. Yunanların Türk kara sularına ittiği 48 sığınmacı kurtarıldı

Yunanların Türk kara sularına ittiği 48 sığınmacı kurtarıldı

30.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Yunanların Türk kara sularına ittiği 48 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 48 sığınmacı kurtarıldı.İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi sevk edildi.

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 48 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 19 sığınmacıyı kurtardı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında da yine Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 sığınmacıya ulaştı.
Karaya çıkarılan toplamda 48 sığınmacı, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yunanların Türk kara sularına ittiği 48 sığınmacı kurtarıldı

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