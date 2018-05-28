Yunanlı şarkıcının Türk kadınlarını aşağılayan şarkısına tepki yağıyor

Yunan Rapçinin şarkısının sözleri hiç yenilir yutulur cinsten değil!

Yunanlı şarkıcı Tus'un Türk kadınlarını aşağıladığı klip olay yarattı

1 / 19 Türkiye Yunanistan çekişmesi hala devam ederken, ateşe körükle gitmeye devam edenler boş durmuyorlar. Onlardan biri de tüm dünyanın tepkisini çeken Tus isimli şarkıcı. Rap müzik yapan Yunan şarkıcı Tus, Türk kadınlarına karşı yazdığı nefret dolu aşağılayıcı sözler sebebiyle, Türkiye'de ve dünyada tepki uyandırdı. Şarkısının sözleri ve klibi hiç yenir yutulur cinsten değil.

2 / 19 Şarkının sözlerindeki ırkçı, cinsiyetçi ve militarist ifadeler duyanları şoke ediyor. Olayı gündeme getiren ekşi sözlük yazarı, TUS'un Toyrkales adlı şarkısının çevirisini bu şekilde yaptı: "Rum kızlardan da hoşlanıyorum ama Türk kızlardan daha fazla hoşlanıyorum. Türk kızlar para için ya da ünlü olmak için yatıyorlar kalkıyorlar. Kendimi Rum Acun Ilıcalı gibi hissediyorum KKTC'ye sürekli gidiyorum Her gece başka bir Türk kızla birlikte oluyorum. Kıbrıs sorununu ben çözeceğim. Türk erkeklerini gönderin sadece Türk kızlar kalsın. Bana küçük büyük yaşta Türk kızları getirin."

3 / 19 "Osmanlılar'a müslümanlara padişah oldum, öyle hissediyorum ve çok şanslıyım. Rum kızlardan da hoşlanıyorum ama Türk kızlardan daha fazla hoşlanıyorum." "Erdoğan çalışıyor, Yunan keyifle Türk kızlarını ... diye. Onları kandırıyorum. Rum Ve Türk dostluğu yok!" Şarkının bazı sözleri daha rezalet olduğu için veremiyoruz.

4 / 19 Klip köhne bir binada mülteci olarak perişan halde gizlenen üç kadının görüntüsüyle başlıyor. Yunan rapçi Tus ise asker üniforması ile gelip bu "Türk" kızları binadan kurtarıyor, kaçırıyor ve klibin gerisi de bu şarkı sözleriyle parti görüntülerinden ibaret. Başörtülü kızları klibin geri kalanında iç çamaşırları ile dans ederken görüyoruz.

5 / 19 Tus isimli bu rapçi, Parga doğumlu ve 31 yaşında. İlk albümünü 2007 yılında çıkarmıştı. İlk çıktığında pek ses getirmedi. Reklamlarda oynadı, ünlü sanatçılarla düet yaptı ve magazinsel bir kişilik haline geldi. Pek kayda değer bir şarkıcı değil ülkesinde de.

6 / 19 Bu şarkıcının ilk olayı değil. Daha önce de Bulgar kadınlarını aşağılayan bir şarkı ve klip yayınlayarak büyük tepki toplamıştı. Boulgares isimli şarkıda Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden Yunanistan'a gelen kadınları nasıl da para karşılığı satın alıp cinsel tatmin yaşadığını anlatıyordu. Klip yine aynı şekilde aşağılayıcı temadaydı.

7 / 19 Yunanistan'ın feminist grupları başta olmak üzere pek çok topluluk klibin ve şarkının yasaklanması için kampanyalar başlattılar. Başarılı da oldular. Klip ve şarkı, televizyon kanallarında yasaklandı. Fakat İnternet çağında, Tus istediği ilgiyi nihayet toplamıştı.

8 / 19 Üzerindeki ilgi azalır gibi olduğunda, Rus kadınlarına karşı da iğrençliklerle dolu bir şarkı yayınladı. Bu sefer oldukça sert tepki gören rapçi, bu şarkıları "insan ticaretine tepki çekmek için yaptım" gibi absürt bir açıklamayla sıyrılmaya çalıştı.

9 / 19 Tus ilgiden memnun! Hatta Instagram hesabına bir Türk bayrağı emojisi ekledi ve tüm gönderilerine #Türkiye etiketini ekliyor. Kaostan beslenen, nefretten başka dünyaya sunabileceği başka şey olmayan biri olarak...

10 / 19 Yunan feminist topluluklar bu sözleri yanına bırakmayacak gibi. Şimdiden hukuki tepkilerini göstermeye başladılar bile. Tıpkı Bulgar, Roman, Rus kadınlar aşağılandığın yaptıkları gibi.

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